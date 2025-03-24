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科技廠開月薪10萬搶研發工程師 明新科大就博會明起跑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
明新科大2025校園徵才就業博覽會將在25日舉行，有124家廠商參與徵才活動，提供逾4000多個職缺，歡迎求職畢業生或民眾前往應徵理想工作。圖／明新科大提供
明新科大2025校園徵才就業博覽會將在25日舉行，有124家廠商參與徵才活動，提供逾4000多個職缺，歡迎求職畢業生或民眾前往應徵理想工作。圖／明新科大提供

明新科技大學將於明天在校內體育館舉辦「蛇采飛揚‧共創輝煌 2025校園徵才就業博覽會」，現場提供逾4千多個職缺，學校觀察，今年以半導體相關產業的工程、機電類的工程師職缺數最多，有科技廠商開出薪資加上津貼、獎金高達10萬元的研發工程師職缺，十分吸引人。

明新科大校長呂明峯表示，明新科大鄰近新竹科學園區與新竹產業園區，成立半導體學院後更打響在科技業的知名度，每年入選企業最愛大學評比，天下學習《Cheers》「2025大學辦學績效互評」公告，也名列前茅，主因就是與業界密切產學合作以及提供職場所需的即戰力人才，表現出色，因此各大科技廠商及業界踴躍前來設攤徵才。

明新科大諮商輔導暨職涯發展中心江昱明主任表示，因AI科技、半導體相關產業，及國際ESG永續發展趨勢，凸顯特定產業的重要性和人才需求大增。今年的校園徵才就業博覽會，以半導體相關產業的工程、機電類的工程師職缺數最多，約1704個；此外，旅宿、餐飲及零售等服務產業的職缺也不少，約有873個職缺徵人。其中有科技廠商開出薪資加上津貼、獎金高達10萬元的研發工程師職缺十分吸引人。

明天登場的校園徵才，獲得許多創業有成的校友企業支持，像是美達科技、皇昌營造、恩良企業、嘉鑫營造、登山營造等，對明新科大培育的人才深具信心，特別回母校徵才邀請更多學弟妹加入。

除了企業徵才活動，當天也辦理「企業說明會」，包括台灣矽科宏晟科技、邁萃斯精密、吉的堡、海底撈、泰晶殿皇家SPA莊園等10家廠商，透過說明會直接與大四的學生面對面，讓即將踏入社會的應屆畢業生認識徵才公司。這次共124家廠商參與徵才活動，逾4千多個職缺。歡迎明天上午9點到下午4點，前往明新科大體育館應徵，順利找到理想的工作。

半導體 職缺 體育館

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