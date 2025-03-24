書法結合蚵仔煎薯片 楊侖帶西班牙學生體驗台味

華梵大學助理教授楊侖這學期獲聘為西班牙當地大學的客座教授，帶著筆墨紙硯等教材和「蚵仔煎」口味薯片，書法藝術與真實五感體驗結合，師生共同完成「台味」創作展。

華梵大學今天發布新聞稿指出，華梵大學美術與文創系助理教授楊侖是西班牙國立薩拉曼卡大學藝術史博士與國際知名藝術家，2018年返台擔任華梵母校任教，這學期獲聘擔任西班牙卡斯提亞拉曼查大學昆卡校區藝術系客座教授，開設「當代跨域書寫水墨藝術」國際化專題課。

為了讓沒拿過毛筆的西班牙學生理解書法與東方水墨藝術，楊侖千里迢迢從台灣扛了40公斤重的行李，裡面裝滿筆墨紙硯等特殊教材，親自帶到西班牙教學；原預計約20幾人修的課，因楊侖創新的課程設計與魅力，最後吸引逾百人上課。

「教外國人寫書法絕不是讓他們寫寫春聯就好！」楊侖認為，書法是一筆即就、力透紙背的氣功，不僅講究布局與構圖，更像是一門料理，要將整盤菜炒得可口好吃，讓人愛到垂涎三尺，書法藝術的昇華才得以展現。

楊侖表示，2月授課期間正值西洋情人節與台灣新年春節，因此以食物闡述愛的真諦，從台灣帶了滿滿行李箱的「蚵仔煎」口味薯片與大家分享，透過眼見、鼻聞、口嚐、手觸並聽到咔咔聲，讓「台味」跨過語言文化隔閡傳到學生心中，再由真實五感轉變為視覺藝術。

楊侖結合過程藝術、觀念藝術、偶發藝術與行動展演的創新教學法，也觸動西班牙學生的東方魂，師生共同聯手完成跨文化與跨領域的集體創作書寫展演，主題就叫做「台味」。

楊侖分享，「台味」創作展在當地展出時造成轟動，令西班牙師生為之驚艷，這件價值新台幣60萬元的「台味」作品，也獲得卡斯提亞拉曼查大學之邀，由該校藝術系典藏，也讓華梵大學的國際交流再向前邁大步。