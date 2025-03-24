中山大學、高雄大學合併校名怎麼取？ 網友這樣說

中山大學、高雄大學合併討論多年，但因校名沒共識，擱置至今，如今兩校重啟協商，新校名勢將成為關注焦點。近來不少網友趕熱鬧給意見，熱心幫取校名「雄中大學」、「中山高大學」、「孫中山在高雄大學」，還有人說叫「真猴子大學，尊重一下大學長」創意十足又搞笑。

中山、高大談論合校已久，因校名仍然維持「國立中山大學」，導致兩校合併案遲未有進展，合併後的校名究竟該怎麼取，也引發網友討論，熱心幫取新校名，網友想像力過於天馬行空，笑料百出。

網友聯想最近中山大學獼猴之亂，取猴子台語諧音應該叫「高山大學（猴山仔大學）」很符合獼猴撒潑搶食的畫面，另有「國立台灣獼猴大學」、「真猴子大學」，網友說學校那麼多猴子「山中大學」才符合現況，改好再來討論合併的問題。

簡稱諧音哽也讓人噴笑，網友取名「高雄完全大學」、簡稱高完大，引來網友留言回覆「高雄完蛋大學」也是高完大，但「高完大好嗎？」令一票網友笑翻，直呼簡稱「超派」；還有網友覺得「國立高雄中山大學無違和啊」、簡稱國高中大學，讓網友笑問「起碼讀10年才能畢業嗎」。

其他網友說「中山高大學好了，又稱國道一號大學」、「高山青大學也不錯」、「孫中山在高雄大學，兩校名字全上，通通不用吵」、「吵了超過10年還沒併，如同這兒的紫線捷運一樣」，高雄大學校友也表示「入學到畢業到現在應該已經吵了第4次」、「刷刷存在感到台積電蓋好，突然變成國立台灣高雄積體電路大學」，還有網友說都別吵了，乾脆兩校合作交由富爸爸來決定名字，台積電給的錢多就叫「忠謀大學」，如果是鴻海就叫「台銘大學」，竟還獲不少人贊同。

另一派網友建議以地名命名「西子灣大學」、「壽山大學」、「打狗大學」，也有人說，中山大學在高雄，又要跟高雄大學併，直接叫「高雄中山大學」，不仔細講還不知道有改名，還可與廣州中山大學做區分，沒想到惹得中山人不開心，高雄冠在前面，感覺被矮化。

多數網友認為各取一字排列組合「中雄、雄中、山雄、雄山、高中、中高、山高、高山」，挑一個就好，仍有人嫌棄「都蠻難聽的」；此外「雄中大學」也被網友吐槽「叫雄中大學我就去丟雞蛋，貴一點沒關係」，讓人瞬間噴笑。

一位網友指出，校名合併不是好主意，「陽明交通」就是惡例，別再糾結了，哪個學校錄取分數高，就用原名稱；另名網友也點出，如果不是強強合併，基本做法都是維持更好大學的校名，避免影響國內外知名度；其中網友就爆料，前年高雄大學學生會、學生議會都同意合併後使用中山大學為名，高雄大學學生直接賺到四中學歷，似乎是高雄大學校方不同意。