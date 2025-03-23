台北大學櫻花祭登場 熱氣球美食與公益園遊會吸上千人

台北大學第二屆櫻花祭慈善公益園遊會登場。上千名師生、校友與民眾齊聚三峽校區心湖畔。今年活動規模加大，還增添公益元素，邀請多個社福團體與在地小學生參與，讓這場春日盛會更具意義。

台北大學心湖畔的櫻花林，由燿華集團總裁、校友總會榮譽理事長張平沼捐贈，超過千株櫻花樹分布在八大區域，逐步形成「心湖櫻花林」景觀區。

校方表示，希望透過校友認養櫻花樹，鼓勵畢業生常回母校走走，強化與學校的連結。同時，三峽校區近年來已成為當地居民的重要休閒地點，去年首屆櫻花祭吸引大批遊客，今年更進一步舉辦慈善公益園遊會，讓活動充滿溫度與影響力。

今年的櫻花祭現場設置80個攤位與美食餐車，販售各式點心、飲料與熱食，讓三峽校區搖身一變成為假日市集。舞台活動從中午一路熱鬧到傍晚，最大亮點是去年引起熱議的台東熱氣球再次登場，讓遊客能近距離與熱氣球拍照，留下春日回憶。

今年櫻花祭更加入公益元素，邀請土城社福中心、紫丁香婦幼關懷協會、台灣結節硬化症協會、亞德客有美公益慈善基金會、麗裕慈善基金會等團體參與。現場還有台北大學國際學生與三峽建安國小學童共襄盛舉，讓這場春日盛會不只是熱鬧，更充滿社會關懷。

台北大學校長李承嘉說，近年學校與當地居民、社區團體互動愈來愈緊密，成功打造大學城氛圍，不論是茶產業推廣的「綠茶季」、USR計畫團隊舉辦的「北大管樂節、玩具節、耶誕點燈」等活動，都與社區深度結合，讓校園更具活力，實踐大學社會責任。

台北大學校友總會理事長許明仁宣布，已成立「櫻花祭慈善公益永續基金」專戶，作為每年活動的籌備經費，首年即成功募得150萬元，期望櫻花祭能夠持續發展，成為台北大學年度盛事。