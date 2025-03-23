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台北大學櫻花祭上千人參與 拍照體驗熱氣球、逛80個攤位

中央社／ 新北23日電
台北大學心湖湖畔櫻花綻放，今天籌辦第2屆櫻花祭慈善公益園遊會，除了可賞花、逛園遊會攤位，還可以和熱氣球合影，吸引上千名親子參與。 圖／台北大學粉專
台北大學心湖湖畔櫻花綻放，今天籌辦第2屆櫻花祭慈善公益園遊會，除了可賞花、逛園遊會攤位，還可以和熱氣球合影，吸引上千名親子參與。 圖／台北大學粉專

隨著台北大學心湖湖畔櫻花綻放，校方與校友總會在今天籌辦第2屆櫻花祭慈善公益園遊會，除了可賞花、逛園遊會攤位，還可以和熱氣球合影，吸引上千名親子參與。

台北大學表示，今年櫻花祭現場設有80個攤位及餐車，提供各類點心、飲料和熱食，讓三峽校區儼然成為假日市集。活動除了邀請民眾入校賞櫻外，也設置熱氣球供民眾拍照體驗，由於氣候暖和，吸引許多民眾攜家帶眷前來。

台北大學校長李承嘉表示，台北大學周邊居民、團體的互動愈來愈緊密，成為全台第1個以大學為核心發展出來的大學城，校內所執行的相關方案、活動或計畫，都和社區有密不可分的關係。

他表示，除了櫻花季，還包括結合三峽茶農、在地團體所舉辦的綠茶季，致力茶產業推廣和地方創生，以及北大管樂節、玩具節、耶誕點燈等，邀請社區居民或團體共同參與，讓寧靜的校園更加活潑熱鬧。

校方表示，第8屆北大玩具節將於4月19日登場，民眾只要攜帶一項二手玩具或2張今年3至4月發票，至服務台兌換闖關卡、摸彩券即可入場親子同樂。

台北大學 櫻花季 熱氣球 親子

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