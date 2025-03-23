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僑生來台就學被當學工 管中閔痛批：台灣之恥

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
管中閔今日在臉書分享，天下雜誌日前刊出「台灣，偽留學之島」系列報導，讓他讀了感到痛心與憤怒。圖／本報資料照片
管中閔今日在臉書分享，天下雜誌日前刊出「台灣，偽留學之島」系列報導，讓他讀了感到痛心與憤怒。圖／本報資料照片

天下雜誌報導，台灣有高中職「誘騙」東南亞華僑後代來台作為「學工」，透過僑生專班來台就學，卻被當作「學工」。台大前校長管中閔臉書上發文表示，這樣惡劣的現象不只是學校之恥，更是政府和台灣之恥，批評這樣的「人口供應鏈」與「人口市場」不只是灰色地帶，而是犯罪行為。

管中閔今日在臉書分享，天下雜誌日前刊出「台灣，偽留學之島」系列報導，讓他讀了感到痛心與憤怒。報導說明台灣許多後段甚至將被淘汰的高中和高職，「誘騙」東南亞華僑後代來台作為「學工」，就讀3年高中職後可銜接大學，其中甚至有政府人員「推波助瀾」。

管中閔表示，報導中有個標題更讓人怵目驚心：「台灣留學政策，踩在人口販運灰色地帶」，其中描述的仲介作法和費用，顯示這樣的「人口供應鏈」與「人口市場」已經運作多年，這就不只是灰色地帶，而是犯罪行為了。

管中閔痛批，這樣惡劣的現象，不僅是涉案學校之恥，也是政府政策失當和管理失能之恥，更是台灣之恥。雖然不確定這些報導引起了多少迴響，「但如果社會對此漠然以對，或許太多人真的已忘記『恥』字如何寫了。」

天下雜誌 東南亞 管中閔

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