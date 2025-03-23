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大學對高中生開進階課程 全教總：雙贏但憂資源不均
國內頂大近來紛紛針對高中生開課，引發關注。高中校長認為，可提供有進階學習需求的學生相對應資源，且課程涵蓋理工、人社科系，將有利學生性向試探，不過也提醒高中生仍要先考量自身能力，避免好大喜功。
北市中崙高中校長吳銘祥表示，大學和高中合作，過往比較著重在理工課程，但台大此次開設個體經濟學、社會學等文組課程，有利學生多元探索。高中端有許多優秀學生需要進階課程，有能力的學生若有機會汲取更多資源，也會有更好表現。
六家高中校長江月媚提醒，進階課程適合程度好的學生修習，建議高中生先鞏固高中課程，考量能力、時間和精力，行有餘力再申請進階課程自我挑戰。另也期待未來若能開設於暑假期間，將可嘉惠大台北以外縣市的高中生。
全教總理事長侯俊良指出，進階課程可以讓有心力且有需求的學生藉此探索、確立職涯，校方也可藉此了解高中生的需求，是雙贏。但要觀察後續是否會造成資源分配不均、競爭激烈造成需要比序等爭議。
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