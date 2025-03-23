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台大試辦高中先修 入學可抵學分

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導
台大校長陳文章表示，「台大之高中生進階課程系列五年試辦計畫」今年9月開辦。記者張博瑞／攝影
台大校長陳文章表示，「台大之高中生進階課程系列五年試辦計畫」今年9月開辦。記者張博瑞／攝影

國內多間頂大近來紛紛把開課計畫向下延伸到高中，其中台大將在今年九月試辦「高中生進階課程計畫」，讓高中生提早進入台大修課；陽明交通大學也預計於一一五學年推出可抵學分的數位課程。

全教總理事長侯俊良分析，大學開設進階課程給高中生選修，對高中生無疑是多元探索的機會，但也有頂大想提早鎖定優秀學生的意味。

台大昨舉行校務會議，校長陳文章表示，預計招收高中推薦的優秀高二、高三生，共有十一門課程，包含微積分、普通物理學、普通心理學、個體經濟學、社會學等，每門課可招收四十人。修習通過的學生將由台大授予學分證明，未來可向就讀學系申請抵免。此計畫第一年試辦將與北區高中合作，未來將視成效擴大辦理。

除了宣布課程計畫，陳文章昨也喊話，要力拚台大在二○二八年進入英國高等教育調查機構ＱＳ或英國泰晤士報高等教育特刊ＴＨＥ世界排名全球前五十，更要在廿年內進入世界前卅。

陽明交大教務長陳永昇說，除了現有的「Ewant」平台可供全台學子自主學習外，目前正規畫可抵免大學學分的數位課程，有望於一一五學年上路，屆時全國高中生都可參加。

清大教務長巫勇賢說，開放高中生「隨班附讀」行之有年，修畢後會拿到學分證明、未來可向大學抵免學分；台科大教務長陳素芬也說，與高中合作像是３Ｄ列印等實作課程，只要高中有需求，未來都會持續研議相關計畫。

台大 英國 陳文章

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