首獲友邦元首祝賀 巴拉圭總統同慶台科大50周年校慶

國立台灣科技大學今舉行50周年校慶大會，因近年積極協助友邦巴拉圭推動教育及科技發展，巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）也錄製影片祝賀學校走過半世紀，讓台科大成為首獲友邦元首祝賀的大專院校。

台科大喜迎50周年，教育部次長葉丙成、技職司司長楊玉惠、台師大學校長吳正己、副校長印永翔、台大副校長張上淳、前經濟部長施顏祥都是今日座上賓，於今日共同見證台科大半世紀的校慶大會。

台科大校長顏家鈺表示，台科大自工業技術學院起步，逐步轉型為研究型大學，不僅在國內多個領域引領技術發展，更在國際舞台上嶄露頭角。如今，台科大已建立全台規模最大的國際研究生團隊，並積極拓展外籍生留台及人才招募管道，致力成為外籍生深造與就業的首選。未來學校將設立國際講座，邀請海外頂尖專家駐校開設短期課程，邀請各領域國際學者與各系所合作開發尖端技術，持續攀登學術研究高峰，朝向世界一流大學的目標邁進。

教育部政務次長葉丙成分享，他在業界遇到許多優秀的上市公司主管與技術人才都是台科大的畢業校友，對台灣產業發展貢獻卓著。教育部也期待持續深化與台科大的合作，攜手推動技職教育的發展與創新，為台灣培育更多優質的產業人才。

此外，台科大近年積極協助友邦巴拉圭推動教育及科技發展，目前已培育出170多名優秀的工程師，成為巴拉圭引領科技創新及產業發展的核心，巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）也錄製祝福影片表示，台科大與巴拉圭展現兩個相距遙遠的國家如何攜手合作，激發希望並創造有意義的變革。台科大指出，這是台灣大專院校首次獲得友邦元首祝賀，突顯台科大在國際教育合作上的貢獻與影響力。

今日典禮也表揚中華電信董事長簡志誠、高柏科技董事長蕭酩献、亞東科技大學校長黃茂全及實踐大學校長丁斌首共四位傑出校友，他們分別在電信通訊、創新研發及學術教育等領域深耕發展，致力推動國家產業升級並培育優秀人才，充分展各領域的專業影響力與社會責任。