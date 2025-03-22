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校園就業博覽會清大熱鬧登場 釋出逾2萬職缺及實習機會

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
清大校園就業博覽會吸引大量青年學子參與。竹市府／提供
清大校園就業博覽會吸引大量青年學子參與。竹市府／提供

新竹市「清華Career校園徵才博覽會」22日在清大桌球館前熱鬧登場，共計170家企業提供逾2萬個工作機會讓求職者大展身手。竹市府秘書長張治祥出席開幕式，祝福所有求職青年都能找到理想工作，廠商也能覓得良才，共同為台灣經濟努力。現場人潮踴躍，企業攤位前詢問聲不斷，顯示出求職者對未來發展的積極態度。活動不僅提供面試機會，還設有職涯講座與履歷健檢等服務，幫助求職者更全面地準備找到理想工作。

張治祥表示，新竹市是具有三高一低的城市DNA，高學歷、高收入及高生育率以及市民平均年齡最低的城市特質，因此青年成為城市發展的關鍵力量，市府在市長高虹安及代理市長邱臣遠的帶領下，持續推動「青年活力」施政策略，致力推動青年發展。今年特別推出三創計畫「青年創意」、「青年創業」及「青年創造」，協助年輕世代穩健築夢、逐步圓夢。在這次清大校園徵才博覽會中，其中20家企業提供超過100個職缺，其中以台積電（2330）招募6,000名人才規模最大。此外，為了搶才，美商科磊、美光等企業特別安排現場面試，透過加速錄取流程，讓優秀人才能迅速找到合適的發展機會。

清華大學副校長張祥光表示，清華學子在就業市場上具有顯著優勢，不僅擁有紮實的學術基礎，更擅長運用創新思維解決問題。此外，學生在適應力、領導力、內驅力及國際視野等職場關鍵能力方面表現優異，能夠充分符合企業需求，並在新興職務中發揮專長，為產業發展注入新動能。

青發中心表示，隨著全球淨零減碳趨勢崛起，企業對永續發展的重視日益提升，綠色永續職務應運而生。例如，華邦電子徵求ESG永續管理師、王道銀行招募永續發展人員、台泥則設立ESG整合推動研究員等職缺，歡迎對環保與節能議題有興趣的求職者積極嘗試。

此外，因應企業經營全球化，廠商對於多元化與具備國際視野的跨域人才需求持續攀升。例如，Garmin徵求具備國際市場經驗與語言能力的科技人才，並提供跨國輪調與技術交流機會；群創光電則積極延攬國際人才，並推出「海外人才深造計畫」，讓青年有機會進入海外職場、學習跨國文化，進一步與國際接軌。

清華大學表示，此次徵才博覽會除提供眾多正職職缺外，多家企業也開放學期間或寒暑假的實習機會。例如，光寶科技推出暑期實習計畫，友達光電則提供「A+種子暑期實習」與「A Pro學期實習」等多元實習方案。透過企業實習，學生不僅能提前體驗職場環境，累積實務經驗，更有機會獲得預聘資格，為未來轉正職奠定穩固基礎。

青發中心補充，今年校園就業博覽會接下來三場包含3月26日在元培醫事科技大學、4月22日在玄奘大學，以及最終場4月29日在中華大學，相關職缺資訊可至各校網站查詢。更多青年相關活動，可追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁

竹市第二場校園就業博覽會清大登場，秘書長張治祥、桃竹苗分署長賴家仁、清華大學副校長張祥光及與會貴賓了解光寶科技徵才狀況。竹市府／提供
竹市第二場校園就業博覽會清大登場，秘書長張治祥、桃竹苗分署長賴家仁、清華大學副校長張祥光及與會貴賓了解光寶科技徵才狀況。竹市府／提供

實習 徵才 求職 清華大學

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