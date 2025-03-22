電費若漲台大估年增逾8千萬支出 陳文章：盼政府與台電別讓大學漲學費

電價審議會將在本月底前舉行，經濟部預計兩周內公布新電價，整體電價平均漲幅約6％，引發各界熱議。電價若調漲，恐影響國內大學支出，台大粗估，1年恐增8000至9000萬元電費支出。台大校長陳文章今以國立大學校院協會理事長身分表示，盼大學不納入調漲電費範圍，如確定漲價，也希望政府能補助。

電費調漲恐衝擊國內大專院校，台大近日統計，每年電費支出約4.6億元，依照去年電費漲幅估算，因屬於高壓用電，漲幅可能約在2成，預估1年會增加8000至9000萬元電費支出。

陳文章今被媒體問及此事，也以國立大學校院協會理事長身分表示，過去兩年學校已配合公務員調薪兩度調薪，分別調漲4％與3％，且教職員工的調薪支出，是學校的自籌經費，且近年學雜費都沒有調漲，校方負擔已沉重。

陳文章說，希望政府與台電不要讓大學調漲學費，但如有必要調漲，漲幅最好也能納入學雜費一併計算，或額外補助。政府應考量國立大學已有沉重負擔，他也會持續與政府溝通。