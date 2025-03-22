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台大9月試辦「高中生進階課程計畫」 對象、課程、收費方式曝光
為協助高中生順利接軌大學課程，國立台灣大學今表示，即將在今年9月試辦「高中生進階課程計畫」，優秀的高二、高三學生有機會在高中推薦下，進入台大修課。目前預計開設物理學、社會學、經濟學等11門課程，課程難度和大學相同。
台大今舉行校務會議，校長陳文章在會中報告「台大之高中生進階課程系列五年試辦計畫」。他說，不少高中校長告訴他，很多優秀學生高一、高二就想到大學上課，也為了讓高中與大學的課程更夠更緊密結合，決定推動此計畫，也找到校友願意捐助。
此計畫將招收高中推薦的優秀高二、高三生，共有11門課程，包含微積分、普通物理學、普通心理學、個體經濟學、社會學等，每門課可招收40人。台大將邀請對應學系的講座、專兼任教授、博士班講師授課。
陳文章說，此計畫課程將在台大校總區採實體授課，於每周二、周四下午5時30分開始授課，每學分將收1150元，低收、中低收將由台大全額補助。且修習通過的學生將由台大授予學分證明，若未來進入台大就學，也可向就讀學系申請抵免。
陳文章說，此計畫第一年試辦將與北區高中合作，未來將視成效擴大辦理。
事實上，台大目前已有「大學數理預備課程試辦計畫（NTU Pre-U Program for Math and Science）」且邁入第二年，提供各校準大一生「微積分」、「普通物理學」及「普通化學」共3門線上課程，不限修課人數，各校準大一生、高中生均可報名參加，不限於台大學生。今年9月「高中生進階課程計畫」上路後，將嘉惠更多高中學子。
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