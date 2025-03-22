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台大拚華人世界最好 陳文章喊話：20年內世界排名進前30

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
台大今天舉行校務會議。記者張博瑞／攝影
台大今天舉行校務會議。記者張博瑞／攝影

國立台灣大學今天舉行校務會議，校長陳文章於會中表示，為促使台大成為華人世界最頂尖的大學，應有長遠規畫和目標。他說，要力拚台大在2028年進入英國高等教育調查機構QS（QuacquarelliSymonds）或英國泰晤士報高等教育特刊THE（Times Higher Education）世界排名全球前50，更要在20年內進入世界前30。

根據英國高等教育調查機構QS（QuacquarelliSymonds）於去年6月公布的「2025世界大學排名」，台大名次為68，較2024年進步1名，也是台灣唯一進入百大的大學。

陳文章今在校務會議與全校師生說，QS日前公布2025年度領域排名（2025 QS World University Rankings by Subject），評比55個學科領域，台大共47個領域上榜，且各學科領域排名及成績大致較去年進步，共有47個學科領域進入前200排名，較去年44個表現更好。

陳文章說，台大今年在38個學科領域進入前100排名，去年則為32個；7個學科領域進入前50排名，且進榜的47個學科領域幾乎均為國內第一。

此次學科排名統計區間與去年6月發布的QS 2025世界大學排名統計區間相同，陳文章也表示，此次進步學科的共通點多在學術聲望、業界（雇主）聲望、論文被引用情形或國際合作網絡等均有提升。

陳文章表示，台大應擬定目標朝向華人世界最好的大學而努力。他期許於2028年，台大在QS或THE世界排名就可以進入前50，並喊話要力拚20年內進入世界前30名內。

陳文章也說，台大目前在「具世界影響力的學術研究成果」 、「培育出不同專業的領袖人才」、「具全球影響力的產學合作成果」、「孕育指標性新創公司及獨角獸」、「領先的永續發展指標（SDG）」、「校友及師生成就傑出且具高度社會影響力」等評比項目已領先於北京清華大學、香港大學，和新加坡國立大學等亞洲名校。期許全校師生一起努力，讓台大邁向更卓越。

台大校長陳文章期許台大邁向華人世界最頂尖大學，目標2028年在QS或THE世界排名進入前50，並喊話要力拚20年內進入世界前30名內。本報資料照片
台大校長陳文章期許台大邁向華人世界最頂尖大學，目標2028年在QS或THE世界排名進入前50，並喊話要力拚20年內進入世界前30名內。本報資料照片

台大 英國 陳文章

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