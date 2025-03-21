AI機器人煮拉麵！文大新聞系模擬記者會 帶學生直擊未來

AI技術持續突破，如今連煮拉麵也能交給機器來完成！中國文化大學新聞系於20日舉辦了一場別開生面的模擬記者會課程，特別邀請樂活速食坊股份有限公司總經理顧祖欣擔任受訪者，讓學生透過記者會實境訓練，學習專業採訪技巧。會後，學生們更親自體驗「AI機器人煮拉麵」，試吃後紛紛驚呼：「這碗拉麵的風味完全不輸專業廚師！」、「這堂課程太有趣了！」

近年來，AI技術蓬勃發展，逐步滲透各行各業，甚至開始取代部分人力。文化大學積極響應科技潮流，目標在課程中融入20%的AI應用。新聞系此次課程透過模擬記者會，讓學生深入了解AI如何影響人類社會，並透過AI烹調拉麵的實例，親身體驗智慧科技的變革。

樂活速食坊總經理顧祖欣表示，該公司研發的AI拉麵機器人，結合AI算力、演算法與大數據技術，累積五年烹調數據，成功將工業電腦精簡為MCU（Microcontroller Unit）芯片，不僅解決機身過大問題，還提升節能效能達50%。透過這項技術，機器人可在60秒內快速烹煮湯麵、乾麵、水煮、清蒸及火鍋等多種料理，實現高效能與穩定品質的完美結合，且能根據不同食材特性，精準調整火候與烹調時間，確保每道料理達到最佳口感。

為因應餐飲業人力短缺問題，公司採用標準化烹飪模式，確保出餐品質穩定，無需依賴廚師經驗。同時，透過高溫蒸汽技術，精準掌控烹調溫度、時間與壓力，確保每碗料理達到最佳風味。此外，AI拉麵機器人還能根據顧客偏好自動調整湯頭濃淡與麵條軟硬度，提升個人化飲食體驗。憑藉這項創新技術，該品牌不僅獲經濟部評選為台灣優秀自創品牌，還在上月於台北世貿舉辦的國際連鎖加盟大展中，吸引最多參觀人潮，成為展會焦點之一，並獲得多家國內外餐飲業者的高度關注與合作洽談。

文化大學新聞系主任陶聖屏表示，新聞系課程長期以來致力於產學結合，讓學生掌握時代趨勢，提升媒體素養。本次課程透過模擬記者會，讓學生學習如何提問、撰寫新聞稿，並同步處理相關新聞照片與影片，培養全方位的媒體實務能力。

記者會結束後，學生們親自操作AI拉麵機，選擇自己喜歡的口味品嚐，許多人對於AI煮出的拉麵感到驚艷，直呼：「沒想到只需短短五分鐘就能端出一碗美味的拉麵！」此次體驗不僅讓學生見證AI技術的實際應用，也讓他們對未來智慧科技的發展有了更深刻的理解。

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