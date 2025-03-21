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唐寶寶手稿為靈感 元智學子攜手創作展社會關懷

中央社／ 台北21日電

唐氏症基金會舉辦的世界唐氏症日特展近日登場，元智大學策劃「天賦被遇見」展區，學生以唐寶寶的手稿為靈感，共同完成多幅充滿生命力的作品，用設計展現社會關懷。

元智大學今天發布新聞稿指出，3月21日是聯合國訂定的「世界唐氏症日」，世界唐氏症日特展近日在台北車站登場，元智大學與點點善cooseii影響力圖象平台共同策劃「天賦被遇見」展區，由元智學生與唐寶寶共同創作，攜手實踐社會共融的理念。

為響應全球「提升唐寶寶的支持系統」主題，元智大學開設共創課程，學生們以唐寶寶的手稿為靈感，激發創意設計，共同完成百幅充滿生命力的作品，元智大學資訊傳播系教師陳彥彰從中精選30幅作品，於「321世界唐氏症日」展出，展覽期間開放數位投票，最高票的學生可獲得新台幣1萬元獎勵，鼓勵學子透過設計參與社會議題。

元智大學資傳系學生孔郁婷、張妤怡、周書妤等人，以創作展現藝術與包容的深層對話。

孔郁婷以「愛的動物園星球」為題，簡約線條融合唐氏症創作者的筆觸，呈現回歸純真的世界。

張妤怡運用不同彩度的包浩斯幾何色塊，打造友善怪獸世界，反思不該以表象來定義一個人。

另外，周書妤選擇以一隻唐氏症創作者畫的鳥，遮住人物的臉，象徵對「看見」的再思考。她表示，這隻鳥比任何東西都真實且自由，提醒看見一個人不該只停留在外表，而是感受其內在與獨特。

陳彥彰指出，真正的共融不僅來自於制度的完善，更需要大眾的積極參與和深刻理解，元智大學透過此次合作，讓學生實際參與社會議題，將設計專業與社會關懷緊密結合，培養學生的社會責任感。

元智大學 唐寶寶 唐氏症

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