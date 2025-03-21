抗成績通膨...台大擬設限A+人數最多15％ 下周辦師生座談

國立台灣大學日前統計，大學部學生修課成績「Ａ及A+」占比高達5成9，面臨「成績通膨」危機，持A者占比近年居高不下，恐影響學術聲譽。為此，台大擬設限大學部30人以上的課程，A+比例不可超過15％，並預計下周要舉辦3場師生座談會，力拼今年8月起試辦，115學年正式實施。

台大今舉辦教務會議，並於會中討論擬祭出限制A+學生比例等措施，力抗「成績通膨」。台大日前表示，實施成績等第制13年來，A+及Ａ的總和比率從4成6增加至5成9，主要源自於A+增幅，恐讓成績評分失去鑑別度，也會影響學生修課規畫和降低信賴度等。且對雇主或國外學校而言，台大學生的高分數不一定就代表優秀表現。

據悉，今日會中教務處提出要設定A+成績的比例，對於大學部人數達30人的課程，設限A+比例不超過15%，但部分課程可用是否通過來評分。此方案預計於今年8月起試辦，成績系統上如果A+學生超過15%，會跳出提醒，老師必須提供說明後，才能送出成績，115學年度則將正式實施，超過比例就不能送出成績。

台大教務處舉例，首爾大學有A等第不超過30％、東京大學20人以上課程A+比例不超過10％等規範。台大擬定的作法將在成績單上加註A+比例限制規定，以及新舊制過渡期間，舊制、新制個別的GPA。

此外，先前有台大學生提議，把現行GPA最高分4.3，更改為4.0，台大教務處今天也在會中分析，此舉可讓A+與A在GPA上同分，降低追求 A+的壓力，但校內資源分配時仍可有鑑別度，缺點則是努力取得A+卻不能反映於GPA、A+依然存在，未必能緩解壓力，以及與現行的制度差異大，需要取得共識並通知國內外大學。

台大校方也將自3月24日起，一連3日舉行3場全校師生座談會。據悉，A+人數受限等作法今在會中並非正式提案，確切實施方式也還沒定案，台大教務處將力拼6月分的教務會議可以正式提案。