快訊

全台首座GR Garage林口正式開幕！豐田章男驚喜現身台灣

火燒肛門、膠帶纏肚強餵毒 員工討薪水竟慘遭老闆虐死

行李箱重摔落地！地勤「拋甩」震撼畫面全都錄 廉航道歉展開調查

聽新聞
0:00 / 0:00

抗成績通膨...台大擬設限A+人數最多15％ 下周辦師生座談

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
為抗「成績通膨」，台大擬設限A+人數最多15％，並於下週辦3場師生座談。圖／本報系資料照
為抗「成績通膨」，台大擬設限A+人數最多15％，並於下週辦3場師生座談。圖／本報系資料照

國立台灣大學日前統計，大學部學生修課成績「Ａ及A+」占比高達5成9，面臨「成績通膨」危機，持A者占比近年居高不下，恐影響學術聲譽。為此，台大擬設限大學部30人以上的課程，A+比例不可超過15％，並預計下周要舉辦3場師生座談會，力拼今年8月起試辦，115學年正式實施。

台大今舉辦教務會議，並於會中討論擬祭出限制A+學生比例等措施，力抗「成績通膨」。台大日前表示，實施成績等第制13年來，A+及Ａ的總和比率從4成6增加至5成9，主要源自於A+增幅，恐讓成績評分失去鑑別度，也會影響學生修課規畫和降低信賴度等。且對雇主或國外學校而言，台大學生的高分數不一定就代表優秀表現。

據悉，今日會中教務處提出要設定A+成績的比例，對於大學部人數達30人的課程，設限A+比例不超過15%，但部分課程可用是否通過來評分。此方案預計於今年8月起試辦，成績系統上如果A+學生超過15%，會跳出提醒，老師必須提供說明後，才能送出成績，115學年度則將正式實施，超過比例就不能送出成績。

台大教務處舉例，首爾大學有A等第不超過30％、東京大學20人以上課程A+比例不超過10％等規範。台大擬定的作法將在成績單上加註A+比例限制規定，以及新舊制過渡期間，舊制、新制個別的GPA。

此外，先前有台大學生提議，把現行GPA最高分4.3，更改為4.0，台大教務處今天也在會中分析，此舉可讓A+與A在GPA上同分，降低追求 A+的壓力，但校內資源分配時仍可有鑑別度，缺點則是努力取得A+卻不能反映於GPA、A+依然存在，未必能緩解壓力，以及與現行的制度差異大，需要取得共識並通知國內外大學。

台大校方也將自3月24日起，一連3日舉行3場全校師生座談會。據悉，A+人數受限等作法今在會中並非正式提案，確切實施方式也還沒定案，台大教務處將力拼6月分的教務會議可以正式提案。

台大 壓力 通膨

延伸閱讀

新排華法案？共和黨提案禁給簽證 中國留學生憂人身安全

「因關稅要來了」川普要求Fed降息、預測經濟成長2.5%

藍委提預算法增訂「還稅於民」法源 拚下周一出委員會

國泰金調查 全球貿易不確定性升溫 台股樂觀指數探兩年低點

相關新聞

抗成績通膨...台大擬設限A+人數最多15％ 下周辦師生座談

國立台灣大學日前統計，大學部學生修課成績「Ａ及A+」占比高達5成9，面臨「成績通膨」危機，持A者占比近年居高不下，恐影響...

自學就好？他喊「AI什麼都會」 酸重考研究所浪費人生掀論戰

科技越來越進步，AI也逐漸成為現代人依賴的工具。有網友說現在網路相當發達，再加上AI越來越成熟，什麼資訊都找得到，既然這樣就沒有必要讀研究所，甚至直言「重考研究所根本是在浪費人生」，貼文引起兩派留言激辯。

大學1科系被黃仁勳點名想讀 近半數學子卻後悔：出路窄沒環境

許多學子在選填大學科系時都會思考未來出路，而隨著AI盛行，相關科系也成為不少人的目標，但輝達執行長黃仁勳卻點名生命科學時代來臨，這也讓學子們好奇讀生科究竟好不好？

清奏摺史料揭皇帝賞賜 故宮「天子的禮物」明開展

清宮劇一直都是觀眾喜愛的題材之一，已經連續4年在農曆年播放的《後宮甄嬛傳》更在今年初創下最高8.3萬人同時在線的紀錄，劇...

胖卡餐車進駐文大 金山知名小吃也能吃到

各大校園為了提供學生更好的生活環境，無不絞盡腦汁。文化大學首開大專院校先例，引進多元胖卡餐車常駐校園，星期一到五每天都有不同的胖卡餐車為學生提供多樣化的美食選擇。日前，連遠在金山的知名小吃也進入文大，

創校16年！馬偕醫學院8月更名醫學大學 全台首設再生醫學系

創校16年的馬偕醫學院近日獲教育部核定，自114學年（今年8月）起改名為馬偕醫學大學，校內有全國首個再生醫學系和北台灣唯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。