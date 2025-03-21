自學就好？他喊「AI什麼都會」 酸重考研究所浪費人生掀論戰

科技越來越進步，AI也逐漸成為現代人依賴的工具。有網友說現在網路相當發達，再加上AI越來越成熟，什麼資訊都找得到，既然這樣就沒有必要讀研究所，甚至直言「重考研究所根本是在浪費人生」，貼文引起兩派留言激辯。

原PO在Dcard發文表示，現在AI非常厲害，問ChatGPT什麼都會，研究的知識、論文靠自己自學完全沒問題。他認為有些指導教授教得不好，甚至丟給助教去教，這樣還不如問ChatGPT、上網找資料學得比較快。

他說現在有AI、Youtube、開放式課程，網路資源非常豐富，看都看不完，質疑還有什麼知識是只有念研究所才能學到的，「除了一些科系必須要進實驗室的沒辦法，大部分科系根本沒必要讀研究所」。

原PO吐槽一堆人為了研究所文憑，浪費時間重考好幾年，人生完全浪費掉，真的很悲哀。

貼文引起兩極評論，有人認同原PO看法，「生態就這樣，人生青春浪費在這些沒有意義的東西上面」、「你說得對，重考真不是人幹的」、「確實，我都是在實驗室裡問AI慢慢做研究」、「同意，還要到處看教授臉色，明明跟同學程度都差不多，但同學選到天使教授都順利準畢，選到不合的教授真的浪費時間」、「我覺得講的沒錯啊，大家來大學、研究所幾乎只是為了那張紙，以及可以一起切磋的同儕，真的系統性專業知識幾乎都是靠補習班跟自學，學校教的沒那麼有系統，而且幾乎都教得很簡單，還不如自讀比較快」。

但也有不少人不以為然，「原PO的說法如此有說服力，想必是讀了10間以上的研究所，並縱橫多位教授的實驗室，發現教授毫無作用進而自食其力，使用AI發表多份paper的絕世高手吧」、「那麻煩你使用AI發表一篇頂會論文好嗎？」、「對啊，就是為了文憑」、「你是不是考不上呀？」、「沒讀研究所你根本不會主動學那些知識，沒有每週meeting，你也不會主動做研究」、「我做材料模擬的啦，用GPT等等查專業資料常常都是錯誤資料，跟我說可以自學？想太多」。