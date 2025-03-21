快訊

2025股東會熱門紀念品一次看！達人提醒：要先確定零股能不能領取

大S身後不平靜 過世一天「汪小菲打來失控飆罵S媽」

大陸貨爆倉清關卡10天...淘寶人哀鴻遍野 台灣淘寶說話了

東吳產學攜手 成立AI金融科技創新學院

中央社／ 台北21日電

為因應AI帶來的挑戰，東吳大學攜手AI金融科技協會成立「AI金融科技創新學院」，並與多所大專、高中及產業合作，共同打造產學教育平台，推動金融素養，助百工百業AI轉型。

東吳大學今天發布新聞稿指出，未來「AI金融科技創新學院」將透過跨界合作，培育具金融科技與AI數位轉型專業的人才，透過整合學術研究、產業實務及科技應用，提供專業課程、研討會及實務訓練，並邀請業界專家擔任講師，確保掌握最新趨勢，協助企業迎接未來金融科技挑戰。

東吳大學校長詹乾隆表示，教育界對AI教育發展高度關注，東吳長期投入AI領域研究與應用，2018年就成立「人工智慧應用研究中心」、「數位貨幣與金融研究中心」，東吳也是「AI金融科技協會」的創始會員，持續強化學術與產業連結，全方位協助學生迎接AI時代的挑戰。

AI金融科技協會理事長姚木川提到，數位轉型已是全球金融產業的重要趨勢，台灣應積極擁抱AI科技，提升競爭力；「AI金融科技創新學院」以培育AI金融科技人才為主旨，整合各界資源，搭建產官學溝通與合作橋梁，加速推動台灣成為亞洲AI金融科技創新重鎮為首要目標。

針對近年猖獗的詐騙手法，打詐也成為「AI金融科技創新學院」的首要課題。東吳大學指出，未來將以AI技術作為金融防線，運用生成式AI技術，推動金融素養教育，強化公眾對投資風險與詐騙手法的認識，並與學校合作，將AI與金融素養課程引入校園，幫助年輕世代建立正確財務觀念與防詐意識。

東吳大學 素養 詐騙

延伸閱讀

澎湖打詐奏效 警局：詐騙案件降過半財損減逾3千萬

台灣民間反詐騙協會成立 公私協力齊反詐

創新條例4月研議修法

上海金融業校園徵才 AI背景搶手

相關新聞

自學就好？他喊「AI什麼都會」 酸重考研究所浪費人生掀論戰

科技越來越進步，AI也逐漸成為現代人依賴的工具。有網友說現在網路相當發達，再加上AI越來越成熟，什麼資訊都找得到，既然這樣就沒有必要讀研究所，甚至直言「重考研究所根本是在浪費人生」，貼文引起兩派留言激辯。

大學1科系被黃仁勳點名想讀 近半數學子卻後悔：出路窄沒環境

許多學子在選填大學科系時都會思考未來出路，而隨著AI盛行，相關科系也成為不少人的目標，但輝達執行長黃仁勳卻點名生命科學時代來臨，這也讓學子們好奇讀生科究竟好不好？

清奏摺史料揭皇帝賞賜 故宮「天子的禮物」明開展

清宮劇一直都是觀眾喜愛的題材之一，已經連續4年在農曆年播放的《後宮甄嬛傳》更在今年初創下最高8.3萬人同時在線的紀錄，劇...

胖卡餐車進駐文大 金山知名小吃也能吃到

各大校園為了提供學生更好的生活環境，無不絞盡腦汁。文化大學首開大專院校先例，引進多元胖卡餐車常駐校園，星期一到五每天都有不同的胖卡餐車為學生提供多樣化的美食選擇。日前，連遠在金山的知名小吃也進入文大，

創校16年！馬偕醫學院8月更名醫學大學 全台首設再生醫學系

創校16年的馬偕醫學院近日獲教育部核定，自114學年（今年8月）起改名為馬偕醫學大學，校內有全國首個再生醫學系和北台灣唯...

北市青年局、政大簽署MOU 助創業團隊「一案到底」完成公司登記

台北市青年局3月接連與2所大學簽署合作備忘錄（MOU），繼6日與台北科技大學，昨日再與國立政治大學，青年局長周羿希與政大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。