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清奏摺史料揭皇帝賞賜 故宮「天子的禮物」明開展

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
「賞賜有禮—清代文獻中的天子禮物」，明天起至6月8日在故宮北院登場。圖／故宮提供
「賞賜有禮—清代文獻中的天子禮物」，明天起至6月8日在故宮北院登場。圖／故宮提供

清宮劇一直都是觀眾喜愛的題材之一，已經連續4年在農曆年播放的《後宮甄嬛傳》更在今年初創下最高8.3萬人同時在線的紀錄，劇中皇帝動輒賞賜妃嬪、臣妾的劇情往往讓人看得頭暈轉向、搞不清緣由。為讓民眾能參透皇宮賞賜的奧秘，故宮北院將透過皇帝與官員間「密不可宣」的奏摺內容、舉辦「賞賜有禮—清代文獻中的天子禮物」特展。

「賞賜有禮—清代文獻中的天子禮物」將於明天至6月8日在故宮北院登場。展覽將透過清代官員上奏的奏摺、文書、檔冊等珍貴史料，揭開皇帝與官員間「密不可宣」的奏摺內容。

故宮策展人書畫文獻處研究員兼科長許媛婷表示，「禮尚往來」這句話耳熟能詳，「禮」可以解讀為謙和有禮，也可以指物質性的禮物。然而，不論是禮節還是實際禮品，其背後的意涵遠比表面更為深遠，特別是物品本身的故事，更值得細細探究。而在故宮典藏文物中，必然有被皇帝當成禮物送給臣下的賞賜之禮，藏著讓人驚嘆「啊！原來這也是禮物？」的有趣發現。

許媛婷說，本次展覽分為4大單元：「禮何處來」、「升職加薪」、「好禮降臨」與「賞罰有道」，透過文武官員上摺謝恩的第一手史料，認識清代皇帝恩威並施的賞賜制度。皇帝的賞賜不侷限於具體的禮品，還有加官晉爵、加銜賜號及追封誥命等象徵榮譽與地位的賞賜，其價值往往遠勝於禮品本身。

她說，盡管功名地位、榮譽勳章備受重視，但大多數賞賜仍以實質禮物為主。不過，這些禮物並非如一般想像中的金銀珠寶，更多是貼近日常生活的實用物品。從皇帝賜字、御書詩文、書籍紙硯、荷包摺扇、緞匹帽袍，到牛羊馬匹、御膳食物、藥錠補品；甚至玉扳指、瓷瓶、鼻煙壺、瑪瑙盒，乃至銀兩、銀錁等貨幣，種類琳瑯滿目。

故宮介紹，本次展覽精選皇帝賞賜的珍貴物件，從官帽裝飾的頂戴、湖綠釉翎管、粉彩瓷翎管，到清代滿族勇士隨身攜帶的火鐮荷包，更特別展出1組共20件的〈清 乾隆粉彩御製詩花卉紋鼻煙壺〉，讓觀眾一窺皇帝賞賜之禮的豐富多樣。

此外，現代人喜歡在大拇指戴上戒指，展現個性與時尚品味。這種套在大拇指的指環，在古代稱為韘（ㄕㄜˋ），又稱作扳指，射箭時用來保護手指不被弓弦劃傷。除了有不忘滿族騎射傳統的深刻意涵，在乾隆皇帝積極推廣與賞賜下，帶動清代皇室貴族與官員配戴扳指的流行風潮，成為彰顯個人身分地位的飾品，也是皇帝御賜的禮品類型之一。

為豐富本次展覽內容，故宮也向國立歷史博物館洽借兩件珍貴文物。〈光緒紙質功牌〉類似於今日「獎狀」，由時任會辦雲南軍務湖南提督一等子爵鮑超（1828-1886）奏請光緒皇帝，賞賜給在軍務上立有功勞的陳元，授予其「八品頂戴」，並加贈「功牌」，以示嘉獎。賞賜功牌不僅是一種榮譽象徵，通常還伴隨官銜晉升或賞賜銀兩，也是另一種的升職加薪。

〈御賜雙龍寶星〉，則學習自西方各國頒給「勳章」的獎勵制度，最初是為了與西方國家外交往來，用來獎勵外國使節、軍官及商人，後來也開始授予清朝官員，成為清代賞賜制度中的一環，展現中西文化交流對宮廷制度的影響。

清康熙朝「銅胎畫琺瑯雙蝶鼻煙壺」。圖／故宮提供
清康熙朝「銅胎畫琺瑯雙蝶鼻煙壺」。圖／故宮提供
清「玉喜字扳指」。圖／故宮提供
清「玉喜字扳指」。圖／故宮提供

故宮 文物 禮物

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