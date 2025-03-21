大學1科系被黃仁勳點名想讀 近半數學子卻後悔：出路窄沒環境

許多學子在選填大學科系時都會思考未來出路，而隨著AI盛行，相關科系也成為不少人的目標，但輝達執行長黃仁勳卻點名生命科學時代來臨，甚至還想鑽研，這也讓學子們好奇讀生科究竟好不好？

一名女網友曾在Dcard提出疑問「生物系、生物科技、生命科學哪一個比較好？」她說不明白為何很多人不看好生科，究竟是生科爛，還是三類組除了醫牙藥（醫學系、牙醫系、藥學系），其他都不好？原PO不解生科學的東西不就是生化？也只比生物系再多一點化學而已，「難道農藝、園藝、森林、水產養殖這些，出路真的比生科好嗎？」

貼文一出，多數人都不看好，「據說很多生科畢業只能當研究助理」、「三類執照系（未來工作需要考執照的科系）還是比家裡沒礦送小孩出國的生科好很多，你去看台大生科廠商的攤位有幾個」、「台灣就是沒那環境，生技產業就是慘兮兮」、「不是生科爛，是台灣的環境爛。強調跨國分工的條件下，台灣在國際扮演的角色就是電機相關產業，其他二類產業都在做製程、設備幫電機服務。世界十大藥廠一個都沒有進駐台灣，缺乏產業群聚和外資投入，三類在台灣怎麼發展得起來？」

還有過來人吐露辛酸，「我當初高中時大家都告誡我生科是家裡有礦的人才讀得起，我還不信，然後現在讀了大學後我信了，真的這種薪資與待遇不是窮小孩待得起的，一出社會就要背6-70萬的學貸，月薪才4萬怎麼還」。

104人力銀行去（2024）年公布的「104校系明燈圖鑑」顯示，物理系、醫學系、心理系、電機系、資工系滿意度最高；反觀護理系、國貿系、生物科技系、會計系、企管系則被列入「後悔區」，當中對於生物科技系後悔比例就有43.2%。