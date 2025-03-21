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中央大學開發優學院平台 AI出考題、虛擬助教解答

中央社／ 台北21日電

因應AI時代，中央大學開發「優學院」平台，教師可用生成式AI產生考題，模擬課程虛擬助教能回答學生問題並掌握學習狀況，還有「蘇格拉底式對話」引導學生深度思考學習。

中央大學今天發布新聞稿指出，「優學院」（Uedu）為生成式人工智慧的教學輔助工具，由中央大學教務處教學發展中心支持，通識中心助理教授張家凱開發；張家凱早期開發「中央機房」教學實踐平台，2022年底ChatGPT問世後，升級為「優學院」，可幫助使用者更快速有效掌握所需知識。

「優學院」涵蓋多種學科和技能的教學，包括電磁學、微積分、經濟學、智慧財產權等多元學科，並支援10種語言操作介面，適用於國際學生與EMI（全英語授課）課程等教學場域，目前中央大學已有14名教師、30多門課程使用，並逐步推廣至其他大專校院使用。

張家凱表示，教師可透過「優學院」平台，使用生成式AI產生考題，模擬課程虛擬助教則可回答學生問題，並監測學生回答，掌握學習狀況，希望最終幫助學生達到「學習遷移」，運用在個人所學領域，這就好比用鷹架，搭起學習架構，並培養數位溝通能力，幫助學生懂得駕馭AI。

中央大學提到，這項平台最特別的是用「蘇格拉底式對話」引導教學，由AI扮演蘇格拉底角色，學生不斷與它對話，引發更深層思考，換句話說，不是從AI身上找答案，而是不斷拋出問題，進行更深度學習，有助於思考與思辨能力培養。

中央大學資工系學生陳昱翔運用「優學院」平台資料，研究如何運用知識圖譜與大型語言模型追蹤並分析學習軌跡，並於3月飛往愛爾蘭，在學習分析與知識國際會議中發表論文。他認為，「優學院」最可貴的是能將學習紀錄下來並進行分析，找出盲點，有助於未來學習。

中央大學 教師 語言

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