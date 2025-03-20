快訊

批柯文哲案卷證「完全沒證據」 黃國昌：審判程序一一戳破北檢謊言

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

最後24小時！涉貪警政監林明佐罹惡瘤 1200萬保金籌嘸

胖卡餐車進駐文大 金山知名小吃也能吃到

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為文大提供
照片為文大提供

各大校園為了提供學生更好的生活環境，無不絞盡腦汁。文化大學首開大專院校先例，引進多元胖卡餐車常駐校園，星期一到五每天都有不同的胖卡餐車為學生提供多樣化的美食選擇。日前，連遠在金山的知名小吃也進入文大，師生驚呼：「不用到金山就能吃到著名小吃，實在太幸福了！」

文化大學附近原本已經有不少美食店家，除了近年成為台北市熱門景點的美軍宿舍群餐廳外，也包括令畢業生念念不忘的牛肉拌麵和早餐店。不過，為了提供學生更多餐飲選擇，除了校園內的美食街，文大也引進胖卡餐車，每天提供不同的餐點，除了可以當作正餐的漢堡、披薩外，也有不少小吃和點心。日前，有師生發現總店位於金山老街的知名芋圓小吃也進駐校園，讓不少師生驚呼連連。

可愛的胖卡餐車更讓文化大學的校園增添了繽紛可愛的色彩。五彩繽紛的胖卡餐車除了提供美味的餐點外，也成為不少學生打卡的熱點。目前，文大的胖卡餐車星期一到五每天都有三到四台進駐校園，提供各式各樣的餐點，並且胖卡餐車還成立了線上群組，學生可以直接在線上點餐。胖卡餐車和學生也有許多有趣互動，某日一台專賣義大利麵的餐車，老闆到校後發現沒帶鍋子，在群組上表示無法提供服務，立即有學生留言：「老闆，我有平底鍋可以借你」，在同學的支援下順利營業。

胖卡餐車提供的餐點多樣化，且每天都有三到四台胖卡車到文大，從咖啡、雞蛋糕、冰淇淋、甜甜圈，到披薩、漢堡、帕里尼等正餐選擇，都有提供。有時候，還會有不少街頭小吃，包括大腸包小腸、章魚燒和雞蛋糕等。師生在上下課時間經過胖卡餐車時，不少人都會被美食吸引，駐足餐車前買個美食打打牙祭。

胖卡餐車進駐文大也引起不少討論，一些文大畢業生在社群上表示：「好羨慕，現在的學弟妹好幸福」、「以前都沒有」。也有學生未能買到某一天的美食點心，留言表示：「沒買到好傷心」。文大日前創舉將全聯福利中心引進校園，引起網路高度討論，而胖卡餐車則每天提供不同餐點，成為文大另一項特色。，學生幸福感爆棚。

聚傳媒

小吃 校園 美食

延伸閱讀

輝達GTC舉行「台灣之夜」晚宴 黃仁勳與施崇棠大啖美食

新竹巨城野餐音樂節3/22登場 嘗美食還有毛孩專屬福利

冷掉的披薩如何加熱？別用微波爐！專業店家教1方式讓披薩恢復酥脆蓬鬆口感

猜猜看他是誰！「綜藝界大神」嫩照出土　超狂家世讓他從小吃遍美食

相關新聞

胖卡餐車進駐文大 金山知名小吃也能吃到

各大校園為了提供學生更好的生活環境，無不絞盡腦汁。文化大學首開大專院校先例，引進多元胖卡餐車常駐校園，星期一到五每天都有不同的胖卡餐車為學生提供多樣化的美食選擇。日前，連遠在金山的知名小吃也進入文大，

創校16年！馬偕醫學院8月更名醫學大學 全台首設再生醫學系

創校16年的馬偕醫學院近日獲教育部核定，自114學年（今年8月）起改名為馬偕醫學大學，校內有全國首個再生醫學系和北台灣唯...

北市青年局、政大簽署MOU 助創業團隊「一案到底」完成公司登記

台北市青年局3月接連與2所大學簽署合作備忘錄（MOU），繼6日與台北科技大學，昨日再與國立政治大學，青年局長周羿希與政大...

中山大學學生劇本詼諧探討安樂死 獲教部創作獎特優

國立中山大學劇場藝術學系學生李卓穎創作劇本「電門梯」，透過詼諧風趣故事探討安樂死，劇本獲教育部文藝創作獎「學生組戲劇劇本...

東海旅美校友感謝母校 返台捐100萬美元培育「女數學家」

東海大學一名旅居美國的校友日前返校捐出100萬美元（約新台幣3300萬元），設立4年全額學雜費的「女數學家獎助學金」，每...

廣達林百里4月29日現身台大！以「人本AI」為題 登台開講

代工大廠廣達（2382）近年積極衝刺AI領域，旗下雲達也成功入列輝達最新AI晶片GB300、B300的首批合作名單，挹注...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。