北市青年局、政大簽署MOU 助創業團隊「一案到底」完成公司登記
台北市青年局3月接連與2所大學簽署合作備忘錄（MOU），繼6日與台北科技大學，昨日再與國立政治大學，青年局長周羿希與政大校長李蔡彥代表簽署，合作內容包含青年局全國首創「一案到底」創業陪跑服務，將協助政大的校園創業團隊完成公司登記。
政大校友的青年局長周羿希說，在學期間，她深刻體會到職涯探索的重要性，政大職涯發展中心提供許多豐富資源給學生，因此青年局能與政大合作，倍感榮幸。未來雙方一起幫助青年掌握職場趨勢與創業所需技能，透過專業的職涯輔導與校園創業精神養成，縮短學用落差，培養創新思維與創業能力，同時拓展海外學習與實習機會。
政治大學校長李蔡彥表示，年輕人在生涯發展的過程中，難免會感到迷惘，大學作為進入職場前的最後一站，肩負著幫助學生探索職涯、確立方向的重任。此次攜手青年局，進一步強化學生的職涯規畫與創業實踐能力，提供更多與業界接軌的機會，幫助學生在畢業前做好充分準備。
青年局指出，與政大職涯發展中心的合作涵蓋多個領域，包括職場探索、創業見習課程資源共享，以及共同舉辦校園創業營隊，將創業精神向下扎根。此外，青年局首創「一案到底」創業陪跑服務，將協助政大的校園創業團隊完成公司登記，減輕青年在創業初期所面臨的壓力。
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