中山大學學生劇本詼諧探討安樂死 獲教部創作獎特優

國立中山大學劇場藝術學系學生李卓穎創作劇本「電門梯」，透過詼諧風趣故事探討安樂死，劇本獲教育部文藝創作獎「學生組戲劇劇本項」特優，並由劇藝系114級畢業製作搬演登台。

李卓穎從電門梯哏圖發想，結合偵探尋找病人想法的真相，希望透過詼諧風趣故事，關心醫療照顧及「病人自主權利法」相關複雜議題。

中山大學發布新聞稿表示，安樂死議題至今爭論不休，隨著時代變化與醫療進步，人們深陷自己或親人病痛折磨，在面對生命無常感到困惑及掙扎時，也對於生命決定權有更多看法，藉劇場呈現，可讓觀眾更容易貼近此類議題。

中山大學劇藝系提到，李卓穎高中時因課程步入音樂劇領域製作，對劇場藝術及故事書寫有極大熱忱，以往創作以小說居多；劇本有別於小說，對畫面感需要更多描述，他進入中山劇藝系就讀後，對於戲劇畫面有更多經驗，此次劇本發想來自系上課堂作業，藉此催生出「電門梯」，這也是他的第1部劇本作品。

李卓穎說，「電門梯」初衷想要討論關於醫療照顧、安樂死相關，過去就曾關注這類議題；加上在網路上看到「電梯裡面是樓梯」的有趣玩笑，有感而發，便將兩者合而為一，讓「電門梯」成為一個漫漫長路意象。

李卓穎常思考，親人會不會想知道植物人或長久昏迷病人內心想法，如果親人們也撐不下去了，能不能像偵探一樣，進到病人內心找尋到是否活著的真相；此一劇情創作初衷，也是他將偵探及醫療連結最大原因。

故事核心最後一幕，主角因為事故成了植物人，變成只能躺在病床、什麼都做不了的病人，和電門梯一樣，都是表面在運作，但實際上毫無用處的存在，也顯示著治療之路如通天長梯般艱難、漫漫無期。

中山大學劇藝系說明，李卓穎有意識地讓主角不侷限於演員，而是讓舞台、燈光、服裝等幕後更有機會發揮，而設計角色也以超常發揮呈現，燈光及舞台的配合更讓整體劇本被具體化。

提及劇本創作的困難，李卓穎說，原本構想的情節少於劇本所需時長，必須加長有意義的內容，他試著思考與前面劇情相結合的事情，迸發新的靈感；最後結合與偵探相似的律師、法庭場，更加完整世界觀，過程中最重要的是理解他人，也讓觀眾理解故事脈絡。