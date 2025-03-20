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東海旅美校友感謝母校 返台捐1000萬美元培育「女數學家」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
旅居美國的東海大學校友低調捐出100萬美元，設立4年全額學雜費的「女數學家獎助學金」。圖／東海大學提供
旅居美國的東海大學校友低調捐出100萬美元，設立4年全額學雜費的「女數學家獎助學金」。圖／東海大學提供

東海大學一名旅居美國的校友日前返校捐出100萬美元（約新台幣3300萬元），設立4年全額學雜費的「女數學家獎助學金」，每年約可提供12個名額，希望在AI時代培育具全球競爭力的女性數學家。

東海大學指出，一名當年就讀東海工業工程與管理學系的校友，在校學習經歷，不僅啟蒙數學之路，更影響日後前往維吉尼亞理工學院暨州立大學（Virginia Tech）攻讀數學博士，並踏入數學教學與研究領域，最後因為數學解決金融實務問題，為感謝母校，該名校友捐出百萬美元打造「女數學家獎助學金」。

AI時代來臨，數學能力直接影響AI技術的突破，但全球AI與數學領域的女性比例仍低於男性，且現代女性在研究數學與科學的道路上，相較男性更艱辛，因此經過長久觀察與考慮，校友決定返台提供百萬美元。

校友認為，數學的價值不僅限於理論探討，而是驅動科技進步的核心，尤其在人工智慧、大數據與運算技術快速發展的時代，數學成為影響技術突破的關鍵。

東海大學指出，這筆獎學金將打造女性優秀數學家的搖籃，從115學年開始，每年提供約12個名額給新生，讓學生在4年內享有50.4萬元台幣（約每學期約6.3萬元台幣）的全額獎學金。

台幣 東海大學

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