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廣達林百里4月29日現身台大！以「人本AI」為題 登台開講

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）近年積極衝刺AI領域，旗下雲達也成功入列輝達最新AI晶片GB300、B300的首批合作名單，挹注後續走勢持續樂觀，而被外界喻為「AI先行者」的集團董事長林百里，也成為AI大浪的最大受惠者，身價直衝天際，一舉坐上首富的寶座。而林董事長也將於4月29日現身台大校園，為「人本AI時代-跨校圓桌論壇」發表精彩演說。同台的還有「半導體先驅」史欽泰、工研院總營運長余孝先等多位大咖，吸引市場關注。

AI技術與應用發展速度突飛猛進，而廣達董事長林百里早在10年前就已切入伺服器及AI領域，更在2010年舉辦的年末尾牙上，就已正式喊話帶領公司邁向「雲端」，發展的腳步足足領先其他競爭對手超過十年以上。而團隊近年受到合作夥伴輝達掀起的強勁AI大浪，帶動股價也強勢跟漲，連連刷新近十年以來的新高紀錄，也超車鴻海（2317）拿下電子代工股王寶座，而林百里的身家也直衝天際，超越郭台銘，成為台灣新首富。

而作為AI技術領域先驅的林百里，近日也接獲余紀忠文教基金會的邀請，登上4月29日在臺灣大學管理學院舉辦的「人本AI時代」跨校圓桌論壇，而該論壇主要是以「人本AI」為核心概念，邀請來自超過四所大學、橫跨不同專業的學生，共同探討科技與人文交匯下的挑戰與機遇；而林百里作為首位登台的專題演講講者，將以「人文角度」現場解析AI市場中的各種最新挑戰，實際激發與會學子的跨領域思考能力。

據悉，本場活動是由「余紀忠文教基金會」主辦，並於會中實際邀請來自「中央大學、清華大學 、交通大學、台灣大學」等四所大專院校的學生齊聚一堂，現場也將以「LIGHT HOUSE」自由、開拓的精神，鼓勵與會的學生們透過「開放討論」的形式，啟動跨領域的對話，用不同視角分享觀點，激盪思維；透過傾聽與對話，挖掘、定義問題，並嘗試提出解決問題可能的解決方案。

余紀忠文教基金坦言，在人工智慧（AI）高速發展的時代，我們見證了科技為社會帶來的變革，從自動化決策到生成式內容，AI的影響已深入我們的日常生活。然而，當科技的發展主要以效率、演算與數據為導向時，讓人不禁要思考：如何在這波科技浪潮中，確保科技的發展來自於人性，並服務於人性？而此次邀請廣達董事長林百里、以及半導體大老史欽泰親自出馬，以「人本Ai」為題，討論科技與人文交匯下的挑戰與機遇，並引領大家透過對話切實的推進AI技術的發展。

廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

AI 人本 林百里

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