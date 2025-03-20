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屏大視藝系畢展「吹夢者」夢境、想像與現實交錯巡迴展

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東大學視覺藝術學系114級巡迴畢業展「吹夢者」，即起在屏東大學屏師校區展出，接著陸續台灣藝術教育館等地巡迴展出，學們透過多元藝術語彙，作品呈現創作者對夢境、想像與現實交錯的詮釋。圖／屏東大學提供
屏東大學視覺藝術學系114級巡迴畢業展「吹夢者」，即起在屏東大學屏師校區展出，接著陸續台灣藝術教育館等地巡迴展出，學們透過多元藝術語彙，作品呈現創作者對夢境、想像與現實交錯的詮釋。圖／屏東大學提供

屏東大學視覺藝術學系114級巡迴畢業展「吹夢者」，即起在屏東大學屏師校區展出，接著陸續台灣藝術教育館等地巡迴展出，學們透過多元藝術語彙，作品呈現創作者對夢境、想像與現實交錯的詮釋。

屏東大學校長陳永森說，同學展出不少作品是跨領域呈現，視藝系是超前部署，整合不同領域學系，學校藝文中心也是相當好的展出空間，感謝萬吉建設的建案與視藝系合作，甚至收藏同學的作品，還有多家動畫媒體公司視藝系合作，鼓勵支持同學做更好的創作。

視藝系主任李學然則說，本屆畢業同學希望能把每個人的夢想愈吹愈大，畢業展是第一步，藉由各種作品呈現創作理念和熱情，此次展覽的作品，美術類作品72件，多樣藝術風格涵蓋平面類水墨、油畫、編織等創作媒材及立體類，擁有豐富的想像力和對世界獨到的見解，進而融入藝術創作。

展出數位媒體設計類運用2D動畫3Ｄ動畫與VR遊戲，其中「時光的滋味」和「星星點燈」，都是充滿對於夢想的期待，傳達不同社會議題，3D動畫的製作技術，同學花很多時間學習，展現四年學習成果。

實習類更是深入的探索自我目標與未來走向，直接到好萊塢的分鏡公司，在職場業界學習，並把實習的過程和心得透過影片紀錄，對未來藝術生涯有很好的開始。

四年級來自俄羅斯安娜，以四幅油畫揭示希望主題，她說，希望對每個人來說都是不同。但無論人類對希望的看法有多麼不同，總是對每個人都同樣平靜而明亮地閃耀。

四年級徐志澔說，以「自我意識」為題創作三幅油畫，反思自己起初從事繪畫創作時充滿熱情，到自我懷疑與內心期待的落差，透過學習音樂，激盪出新創作火花，找新的創作方式，突破既有的框架，享受靈感的爆發與自由，最後將繪畫與音樂融合，將不同領域經歷與興趣整合，發展出獨特藝術語言。

數位媒體類「時光的滋味」將人生中，歷經時光層層堆疊回憶，意象化描述。在動畫作品，主角兒時收到父親贈予巧克力糖，巧克力甜蜜的滋味，正好成為他記憶中，兒時最平凡卻美好回憶。

視覺藝術系畢展在屏師藝文中心展出至3月28日，之後巡迴展出，國立台灣藝術教育館4月9日到16日；放視大賞5月15日到17日；青春美展5月16日到27日。

屏東大學視覺藝術學系114級巡迴畢業展「吹夢者」，即起在屏東大學屏師校區展出，接著陸續台灣藝術教育館等地巡迴展出，學們透過多元藝術語彙，作品呈現創作者對夢境、想像與現實交錯的詮釋。圖／屏東大學提供
屏東大學視覺藝術學系114級巡迴畢業展「吹夢者」，即起在屏東大學屏師校區展出，接著陸續台灣藝術教育館等地巡迴展出，學們透過多元藝術語彙，作品呈現創作者對夢境、想像與現實交錯的詮釋。圖／屏東大學提供
屏東大學視覺藝術學系114級巡迴畢業展「吹夢者」，即起在屏東大學屏師校區展出，接著陸續台灣藝術教育館等地巡迴展出，學們透過多元藝術語彙，作品呈現創作者對夢境、想像與現實交錯的詮釋。圖／屏東大學提供
屏東大學視覺藝術學系114級巡迴畢業展「吹夢者」，即起在屏東大學屏師校區展出，接著陸續台灣藝術教育館等地巡迴展出，學們透過多元藝術語彙，作品呈現創作者對夢境、想像與現實交錯的詮釋。圖／屏東大學提供
屏東大學視覺藝術學系114級巡迴畢業展「吹夢者」，即起在屏東大學屏師校區展出，接著陸續台灣藝術教育館等地巡迴展出，學們透過多元藝術語彙，作品呈現創作者對夢境、想像與現實交錯的詮釋。圖／屏東大學提供
屏東大學視覺藝術學系114級巡迴畢業展「吹夢者」，即起在屏東大學屏師校區展出，接著陸續台灣藝術教育館等地巡迴展出，學們透過多元藝術語彙，作品呈現創作者對夢境、想像與現實交錯的詮釋。圖／屏東大學提供
屏東大學視覺藝術學系114級巡迴畢業展「吹夢者」，即起在屏東大學屏師校區展出，接著陸續台灣藝術教育館等地巡迴展出，學們透過多元藝術語彙，作品呈現創作者對夢境、想像與現實交錯的詮釋。圖／屏東大學提供
屏東大學視覺藝術學系114級巡迴畢業展「吹夢者」，即起在屏東大學屏師校區展出，接著陸續台灣藝術教育館等地巡迴展出，學們透過多元藝術語彙，作品呈現創作者對夢境、想像與現實交錯的詮釋。圖／屏東大學提供
屏東大學視覺藝術學系114級巡迴畢業展「吹夢者」，即起在屏東大學屏師校區展出，接著陸續台灣藝術教育館等地巡迴展出，學們透過多元藝術語彙，作品呈現創作者對夢境、想像與現實交錯的詮釋。圖／屏東大學提供
屏東大學視覺藝術學系114級巡迴畢業展「吹夢者」，即起在屏東大學屏師校區展出，接著陸續台灣藝術教育館等地巡迴展出，學們透過多元藝術語彙，作品呈現創作者對夢境、想像與現實交錯的詮釋。圖／屏東大學提供
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屏東大學視覺藝術學系114級巡迴畢業展「吹夢者」，即起在屏東大學屏師校區展出，接著陸續台灣藝術教育館等地巡迴展出，學們透過多元藝術語彙，作品呈現創作者對夢境、想像與現實交錯的詮釋。圖／屏東大學提供
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