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高科大首場就業博覽會逾萬職缺 科技大廠都來了 第二場在26日

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高科大人資系校友郭靜怡帶領專業職涯諮詢顧問提供學生免費一對一履歷健診、面試技巧指導等服務，提升學生的求職競爭力。圖／高科大提供
高科大人資系校友郭靜怡帶領專業職涯諮詢顧問提供學生免費一對一履歷健診、面試技巧指導等服務，提升學生的求職競爭力。圖／高科大提供

迎接畢業季，國立高雄科技大學首場就業博覽會今天在建工校區登場，提供150個攤位，多達1萬個職缺，職缺類型多元，涵蓋半導體製造業、機械製造業、營造業、運輸物流業、食品保險、金融服務、軍士官兵，吸引應屆畢業生找工作。

今年以「就業創薪機」為主題，結合產業趨勢及職場需求，打造就業交流平台，包含台積電、聯華電子、鴻海精密、大立光電、日月光、仁寶電腦、光寶科技、光陽工業、春源鋼鐵、台灣世曦、運達航運、宜得利家居、中華電信、高雄銀行、三商美邦、國泰世華等知名企業進駐開出職缺。

另外，高雄市政府經發局帶領亞灣專區如友達光電、晉泰科技等知名廠商加入攬才，國家級研發中心如國家中山科學研究院、國家太空中心等也到現場設攤，尋求理工、文組、商科背景人才。

今年徵才企業展現高度熱情，除祭出各式優渥獎勵和優質條件，還有早鳥開幕活動、現場摸彩及打卡活動，職缺多元跨域，除多家廠商提供外籍生職缺，高科大人資系校友郭靜怡也帶領專業職涯諮詢顧問，提供學生免費一對一履歷健診、面試技巧指導等服務，提升學生的求職競爭力

副校長郭俊賢表示，高科大做為南台灣最大人才庫，培育產業所需人才、注重就業力，每年屢獲遠見雜誌、1111人力銀行評比為「企業最愛」的大學生，並透過博覽會協助應屆畢業生應對求職策略，提升自身競爭力，同時讓企業挖掘優秀人才。

校友服務暨實習就業中心主任陳銘志表示，為鼓勵畢業生及在校生參與，持續在5校區推動多元且符合所屬專業系所企業徵才說明會，第二場就業博覽會26日上午10時第一校區學生活動中心舉行。

高科大建工校區學術領域著重工程、土木、機械、電機、電子等工電領域產業，本次就業博覽會邀請到聯華電子、台積電、鴻海精密、大立光電、日月光、仁寶電腦、光寶科技、光陽工業、春源鋼鐵、台灣世曦、運達航運、中華電信等知名企業進駐。圖／高科大提供
高科大建工校區學術領域著重工程、土木、機械、電機、電子等工電領域產業，本次就業博覽會邀請到聯華電子、台積電、鴻海精密、大立光電、日月光、仁寶電腦、光寶科技、光陽工業、春源鋼鐵、台灣世曦、運達航運、中華電信等知名企業進駐。圖／高科大提供
高科大就業博覽會邀請到高雄市政府經發局帶領亞灣專區如友達光電、晉泰科技等知名廠商加入攬才，另國家級研發中心如國家中山科學研究院、國家太空中心等也到現場設攤。圖／高科大提供
高科大就業博覽會邀請到高雄市政府經發局帶領亞灣專區如友達光電、晉泰科技等知名廠商加入攬才，另國家級研發中心如國家中山科學研究院、國家太空中心等也到現場設攤。圖／高科大提供
迎接畢業季，高科大就業博覽會「就業創薪機」今天在建工校區開幕，邀請到上百家企業來設攤徵才，涵蓋半導體製造業、機械製造業、營造業、運輸物流業、食品保險、金融服務、軍士官兵等多個產業領域，超過1萬個職缺。圖／高科大提供
迎接畢業季，高科大就業博覽會「就業創薪機」今天在建工校區開幕，邀請到上百家企業來設攤徵才，涵蓋半導體製造業、機械製造業、營造業、運輸物流業、食品保險、金融服務、軍士官兵等多個產業領域，超過1萬個職缺。圖／高科大提供
高科大副校長郭俊賢表示高科大向來培育產業所需人才，注重學生的就業力，就業博覽會為企業和學生提供一個交流機會，讓學生調整求職策略，提升自身競爭力。圖／高科大提供
高科大副校長郭俊賢表示高科大向來培育產業所需人才，注重學生的就業力，就業博覽會為企業和學生提供一個交流機會，讓學生調整求職策略，提升自身競爭力。圖／高科大提供

求職 競爭力 職缺

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