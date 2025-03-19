聽新聞
0:00 / 0:00
高科大首場就業博覽會逾萬職缺 科技大廠都來了 第二場在26日
迎接畢業季，國立高雄科技大學首場就業博覽會今天在建工校區登場，提供150個攤位，多達1萬個職缺，職缺類型多元，涵蓋半導體製造業、機械製造業、營造業、運輸物流業、食品保險、金融服務、軍士官兵，吸引應屆畢業生找工作。
今年以「就業創薪機」為主題，結合產業趨勢及職場需求，打造就業交流平台，包含台積電、聯華電子、鴻海精密、大立光電、日月光、仁寶電腦、光寶科技、光陽工業、春源鋼鐵、台灣世曦、運達航運、宜得利家居、中華電信、高雄銀行、三商美邦、國泰世華等知名企業進駐開出職缺。
另外，高雄市政府經發局帶領亞灣專區如友達光電、晉泰科技等知名廠商加入攬才，國家級研發中心如國家中山科學研究院、國家太空中心等也到現場設攤，尋求理工、文組、商科背景人才。
今年徵才企業展現高度熱情，除祭出各式優渥獎勵和優質條件，還有早鳥開幕活動、現場摸彩及打卡活動，職缺多元跨域，除多家廠商提供外籍生職缺，高科大人資系校友郭靜怡也帶領專業職涯諮詢顧問，提供學生免費一對一履歷健診、面試技巧指導等服務，提升學生的求職競爭力。
副校長郭俊賢表示，高科大做為南台灣最大人才庫，培育產業所需人才、注重就業力，每年屢獲遠見雜誌、1111人力銀行評比為「企業最愛」的大學生，並透過博覽會協助應屆畢業生應對求職策略，提升自身競爭力，同時讓企業挖掘優秀人才。
校友服務暨實習就業中心主任陳銘志表示，為鼓勵畢業生及在校生參與，持續在5校區推動多元且符合所屬專業系所企業徵才說明會，第二場就業博覽會26日上午10時第一校區學生活動中心舉行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言