高科大首場就業博覽會逾萬職缺 科技大廠都來了 第二場在26日

迎接畢業季，國立高雄科技大學首場就業博覽會今天在建工校區登場，提供150個攤位，多達1萬個職缺，職缺類型多元，涵蓋半導體製造業、機械製造業、營造業、運輸物流業、食品保險、金融服務、軍士官兵，吸引應屆畢業生找工作。

今年以「就業創薪機」為主題，結合產業趨勢及職場需求，打造就業交流平台，包含台積電、聯華電子、鴻海精密、大立光電、日月光、仁寶電腦、光寶科技、光陽工業、春源鋼鐵、台灣世曦、運達航運、宜得利家居、中華電信、高雄銀行、三商美邦、國泰世華等知名企業進駐開出職缺。

另外，高雄市政府經發局帶領亞灣專區如友達光電、晉泰科技等知名廠商加入攬才，國家級研發中心如國家中山科學研究院、國家太空中心等也到現場設攤，尋求理工、文組、商科背景人才。

今年徵才企業展現高度熱情，除祭出各式優渥獎勵和優質條件，還有早鳥開幕活動、現場摸彩及打卡活動，職缺多元跨域，除多家廠商提供外籍生職缺，高科大人資系校友郭靜怡也帶領專業職涯諮詢顧問，提供學生免費一對一履歷健診、面試技巧指導等服務，提升學生的求職競爭力。

副校長郭俊賢表示，高科大做為南台灣最大人才庫，培育產業所需人才、注重就業力，每年屢獲遠見雜誌、1111人力銀行評比為「企業最愛」的大學生，並透過博覽會協助應屆畢業生應對求職策略，提升自身競爭力，同時讓企業挖掘優秀人才。