清大校長通過續任投票過半 高為元成功續任

清大校長高為元續任案於今天下午開票，清大發出687票，共582人繳回，法投票總數573票，投票率為84.72 %，開票，最終，高為元獲得半數以上同意票，通過續任校長案。

依照清華大學組織規程，校長任期為4年，可續任一次。在第一任期結束前一年即應展開續任投票。高為元第一任任期為2022年5月至2026年4月，第二任任期則為2026年5月至2030年4月。

清大校長同意權人投票事務委員會指出，校長高為元續任同意投票開票作業已於3月19日順利完成，依「國立清華大學組織規程」第32條所訂，校長同意權人2025年2月5日全校教授及副教授人數（687人）製票，系所發出後共582 人繳回，合法投票總數為573票；投票率為84.72 %（系所發出後回收數／製發選票數）。

清大校長同意權人投票事務委員會表示，開票結果為同意票達投票總數二分之一（含）以上，確定同意即告中止；通過高為元續任校長案。

曾任教美國威斯康辛大學麥迪遜分校長達18年的高為元為生醫工程學者，尤其專研將基礎醫學研究銜接臨床應用的轉譯醫學；在擔任香港大學副校長期間，也有推動設立兩千床教學醫院的經驗。另外，高為元在任校長的重要政績，包括推動整併中華大學、設立傑出人才發展基金，為研究表現優異的教師加薪，以留才攬才等。