新北三芝馬偕醫學院16週年校慶 宣布將更名醫學大學

少子化的衝擊，讓不少大專院校逐步轉型退場，不過三芝區的馬偕醫學院，在16週年校慶的這一天，宣布教育部正式核定馬偕醫學院於今年8月起正式更名為馬偕醫學大學的好消息，而隨著更名與轉型，校內的系所再增加、教學設施與建設工程也將持續進行，期盼全校師生一起共體時艱，共同迎向馬偕醫學大學的美好未來與全新篇章。

馬偕醫學院今年適逢創校16週年，舉辦熱鬧校慶運動會，在充滿活力的運動員進場中，全校學生為自己的系所呼口號，並祝褔馬偕醫學院16歲生日快樂。而值得一提的是，去年校長才宣布向教育部提出申請更名為馬偕醫學大學，今年的校慶就帶來熱騰騰同意核定的好消息，讓全校師生都相當振奮。

馬偕醫學院校長李居仁說，馬偕醫學院於今年8月將正式更名為馬偕醫學大學，這是馬偕醫學院成立16年來的成年禮時刻，未來也將扮演有發展的醫學教育機構，肩負起更多的國家社會發展需求與責任。

此外馬偕醫學院校長李居仁再表示，在更名與轉型的道路上，系所的增加、教學建設的工程都會持續進行中，與師生共勉，相信未來馬偕醫學大學將會變得更完善也更熱鬧，也感謝全校教職員一起耕耘與努力，讓馬偕醫學院能夠邁向轉型醫學大學的里程碑，並且走向更長遠的未來。