快訊

獨／台北72年「鄭記豬腳飯」驚傳熄燈！黑金豬腳成絕響

烏克蘭撤軍陷混亂！俄無人機襲擊第一視角曝 聯外路線成死亡公路

沒捐清大1500萬？ 曹興誠提告翁曉玲求償4千萬：全贈陽明交大

青年百億海外圓夢基金報名熱 4437人次申請

中央社／ 台北19日電

青年百億海外圓夢基金計畫第1階段報名於3月17日截止，根據教育部青年署近日統計，築夢工場組和海外翱翔組合計4437人次申請，遠高於規劃提供的800多個名額。

行政院會去年11月通過教育部的青年百億海外圓夢基金計畫，讓15至30歲青年可申請參與築夢工場組及海外翱翔組，以及年度旗艦計畫組，進行2週至1年的圓夢行動，築夢工場組預計提供200個名額，海外翱翔組預計提供逾600個名額。

築夢工場組鼓勵青年自主提案夢想與行動計畫書，海外翱翔組由部會與民間組織規劃國際組織或基金會、智庫、青年議會等多元主題類別，提供申請赴國外見習及培訓的機會。

青年百億海外圓夢基金計畫第1階段報名已於3月17日截止，根據教育部青年發展署統計，第1階段築夢工場組有296案（人次）申請，海外翱翔組15至17歲組有1486人次報名，18至30歲組有2655人次報名，合計共4437人次報名。

青年署表示，築夢工場組每案最高可補助新台幣200萬元，海外翱翔組每案補助至多以150萬元為原則，海外翱翔組預計4月1日再公布新開發名額，青年百億海外圓夢基金計畫第2階段預計5月1日至6月20日期間受理申請。

教育部 青年

延伸閱讀

促進校園心理健康 教部編手冊結合展覽、廣播節目

「最國際化」評比 靜宜大學私校第一

高雄文資月3/29登場 逾50場活動串連9大文化場館

營建剩餘土石方管理缺失 監察院提案糾正行政院、內政部

相關新聞

社會第一課？研究生寒假切磋論文 開學才知同學「偷走」題目

研究生想做的論文題目被其他同學搶去，該怎麼辦呢？一名男網友發文，稱他是研究生，在寒假時間和一名同學一起討論論文，互相幫助，未來開學後發現該同學「偷走」了他原本的論文題目，無奈詢問網友：「我是不是要全部推倒重來？」。

最愛吃「大一女」！博恩台大合體Joeman引騷動 激推冠軍餐點曝光

博恩透露台大人對不同的學生餐點有不同的外號，其中在大一女生宿舍的學餐，讓校內人士都簡稱為「大一女」，提醒民眾別用有色眼光看待這類稱呼，並曝光「大一女」的一款餐點，連附近居民都十分推薦，其中葱油部分則是有要才有給。

「最國際化」評比 靜宜大學私校第一

靜宜大學在教育部及公信力雜誌、媒體評選脫穎而出，榮獲大專校院職涯輔導全國第一「金等獎」、「企業最愛大學生」、「資訊科技領...

早八課上一半…「大學長」獼猴闖入亂翻搶走漢堡！學生嘆：中山人日常

高雄中山大學繼猴子上微積分暴紅，今天又有獼猴闖教室上微分方程，讓學生哭笑不得「猴學長真好學」，猴子衝著食物而來，一進教室...

校園諮商新空間 政大「道南分館」揭幕

隨著大學生心理健康議題日益受到關注，政治大學17日正式揭幕身心健康中心「道南分館」，進一步強化校園心理健康支持系統。政大...

文科生擺脫邊緣化危機 高師大策辦人文FUN遊玩AI

台灣掀起AI風潮，許多嚮往文科高中生對未來感到前途茫茫，深怕人文學科不好找出路，國立高雄師範大學文學院為此舉辦「人文FU...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。