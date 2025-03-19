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最愛吃「大一女」！博恩台大合體Joeman引騷動 激推冠軍餐點曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
台大校友博恩向Joeman解釋台大人對學餐的偏好和簡稱。圖擷自Joeman臉書影片
台大校友博恩向Joeman解釋台大人對學餐的偏好和簡稱。圖擷自Joeman臉書影片

百萬YTR Joeman與博恩合作多次，近日因為拍攝《Joe是要對決S2台大學生餐點對決系列，再次邀請台大校友博恩同台主持。兩人合體現身台大校園時還引來騷動，博恩透露台大人對不同的學生餐點有不同的外號，其中在大一女生宿舍的學餐，讓校內人士都簡稱為「大一女」，提醒民眾別用有色眼光看待這類稱呼，並曝光「大一女」的一款餐點，連附近居民都十分推薦。

博恩表示，其實一般台大人是不吃學餐的，除非課表爆滿的情況下，才會在校內用餐，「因為旁邊就臨近公館商圈，大家也會有腳踏車騎去師大或後門118巷吃」。博恩因為曾在台大雙主修外文系及心理系，課表爆滿，因此對台大學餐十分熟悉。

其中大一女生宿舍美食廣場的學餐簡稱為「大一女」，一餐價格約落在70元至110元之間，工作人員的服務態度也很好，其中一道「椰林燒臘」，被博恩激推：「我覺得目前是冠軍」、「吃起來超有層次」、「就是這個味道！雙主修28學分的味道」。工作人員在拍攝時還透露，點燒臘時不會附葱油，若想吃可以主動要，老闆才會給。

台大大一女生宿舍美食廣場的椰林燒臘。圖擷自Joeman臉書影片
台大大一女生宿舍美食廣場的椰林燒臘。圖擷自Joeman臉書影片

而學生活動中心內的學餐簡稱為「活大」，尤以素食的自助餐最受歡迎，價格也相當親民，約花費50元就能吃飽。博恩說，當初在入學時也沒有人跟他們解釋過這些奇特的名詞。此外，Joeman對於中午時出現的台大餐車取名為「大便餐車」感到好奇，也對農科院能夠買到牛奶和三明治冰淇淋覺得十分新鮮。

Joeman 台大 宿舍 曾博恩

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博恩透露台大人對不同的學生餐點有不同的外號，其中在大一女生宿舍的學餐，讓校內人士都簡稱為「大一女」，提醒民眾別用有色眼光看待這類稱呼，並曝光「大一女」的一款餐點，連附近居民都十分推薦，其中葱油部分則是有要才有給。

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