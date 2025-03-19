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社會第一課？研究生寒假切磋論文 開學才知同學「偷走」題目

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友寒假和一名同學一起討論論文，未料開學後該同學「偷走」了他原本的題目。示意圖／ingimage
一名男網友寒假和一名同學一起討論論文，未料開學後該同學「偷走」了他原本的題目。示意圖／ingimage

想寫的論文題目被其他同學搶去，該怎麼辦呢？一名研究生發文，指出寒假時間和一名同學一起討論論文、互相幫助，開學後卻發現該同學「偷走」了他原本的題目，無奈詢問網友：「我是不是要全部推倒重來？」

一名男網友在Dcard發文，表示他是碩士研究生，入學後深知與同學們的差距，其他人都有明確的主題和方向，但他沒有，因此第一學期放了很多心思在相關的研究上，很努力在尋找題目。有一位跟他個性、背景都相似的同學在寒假時跟他一起討論論文，互相幫助，他也成功確定了論文方向。

令原PO意想不到的是，開學後該名同學卻「偷走」了他的論文題目，並在寒假完成了論文計畫，早就向系辦提出計畫發表的申請。同學「背刺」的行為讓原PO很無奈，詢問網友他的論文是否要全部「推倒」重來呢？

此文一出，不少網友感嘆原PO上了「社會第一課」，信任別人很好，但不信任更好，「還沒出社會就學到一課」、「還沒出社會就先體驗社會，你那同學真的是有夠沒品欸，我看這人就多提防一些吧，我之前是上課專題報告被同學撿走一半」、「做什麼事都要留後手，不要太信任別人，要就打通關係，不然就只能先搶先贏了，幸好時間還早，不要自己做得要死結果被整碗端走，那個真的就很慘」。

也有網友提出建議，可以多看文獻找方向，「學術認證獨創性是很困難的事情，並不會因為他研究方向和你的差不多，這條路就無法走下去，你覺得沒有路可以走了，只是因為你文獻看得不夠多而已，建議多看文獻並多找教授聊天」、「建議找一下相關文獻，看有沒有機會從不同角度切入研究」。

寫論文 研究所 碩士

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