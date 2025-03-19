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「最國際化」評比 靜宜大學私校第一

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
Cheers雜誌日前公布二○二五全台最國際化大學評比，靜宜大學榮獲私立大學第一名肯定。靜宜首創「四一一出國遊留學」等制度，結合教育部相關計畫，培養學生國際移動力及就業即戰力。圖／靜宜大學提供
Cheers雜誌日前公布二○二五全台最國際化大學評比，靜宜大學榮獲私立大學第一名肯定。靜宜首創「四一一出國遊留學」等制度，結合教育部相關計畫，培養學生國際移動力及就業即戰力。圖／靜宜大學提供

靜宜大學在教育部及公信力雜誌、媒體評選脫穎而出，榮獲大專校院職涯輔導全國第一「金等獎」、「企業最愛大學生」、「資訊科技領域前十強」等殊榮，辦學成效受肯定，日前更榮獲雜誌評比二○二五全台最國際化大學私立大學第一名的肯定。

靜宜大學校長林思伶指出，該校由美國主顧修女會所創立，「國際化」是學校DNA，首創「四一一出國遊留學」等制度，結合教育部相關計畫，培養學生國際移動力及就業即戰力。

Cheers雜誌「二○二五最佳大學指南」，依各校歷年雙聯學制學校數、姐妹校數及學術交流件數等指標，評選出「全台最國際化大學」，其中靜宜大學在台大、政大及成大之後，榮獲全台第四、私校第一殊榮。

靜宜全球姐妹校達五百多所，也是ISEP國際學生交換計畫在台唯一會員學校，學生可到全球八百多所海外學校留遊學。透過ISEP出國成為交換生，除生活費外，僅需繳交靜宜學雜費及住宿費，其餘不需再額外付費。

校方表示，學生透過「四一一出國遊留學制度」，在大學四年有一次見習及學習、一次實習或國際就業的體驗。

靜宜大學國際學院獲教育部評選為大專校院學生雙語化學習計畫「領域型重點培育計畫」，推動全英語教學。靜宜國際學生逾全校學生總數一成，打造在地國際化的學習環境，培育國際化專業人才。

靜宜大學

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