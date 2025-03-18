快訊

壯大版圖！玉山金斥資27億元 買下保德信投信91.2%股權

東湖國小7歲女童放學失蹤…最後身影獨自行走 上千林口人幫集氣

早八課上一半…「大學長」闖入亂翻搶走漢堡！學生嘆：中山人日常

早八課上一半…「大學長」獼猴闖入亂翻搶走漢堡！學生嘆：中山人日常

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中山大學又有獼猴闖進教室找東西吃。圖／取自Threads網友@kying0409
中山大學又有獼猴闖進教室找東西吃。圖／取自Threads網友@kying0409

高雄中山大學猴子上微積分暴紅，今天又有獼猴闖教室上微分方程，讓學生哭笑不得「猴學長真好學」，猴子衝著食物而來，一進教室東翻西找，還張嘴露牙凶狠吼人，雖然多數學生表現淡定，但猴子頻繁騷擾，學生直問「真的沒辦法完全杜絕猴子闖進校園嗎？」

今天中午學生在社群平台Threads上傳獼猴闖教室影片，並貼文說「早八上到快睡著，大學長衝進來說他肚子餓了，整個都醒了」，只見猴子進入教室動作迅速跳上桌子，先是對學生呲牙裂嘴，不停搖晃桌子示威，隨即又跳下椅子在學生背包東翻西找，如入無人之境。

影片曝光，掀起網友熱議，直呼「學長好派」、「流氓耶」、「霸道學長」、「大囂張了吧」、「熟門熟路」，也有網友留言表示「早八欸，我早八都起不來我才是猴子」，對猴子闖微分方程教室網友直呼「猴塞雷」。

猴子到教室覓食，網友紛紛留言「學長來收保護費」、「可見早餐有多重要」，猴子大鬧教室後叼走一個漢堡，讓不少學生直說「中山人的日常」。

有網友覺得這算校園安全隱憂，校方應該要有實質作為，確保學生在校園的安全跟受教權益，「真的沒辦法完全杜絕猴子闖進校園嗎？」連外國人都說「已經有名到連我都知道台灣有猴子的大學就是中山」。

中山大學表示，平時都有跟學生宣導如何因應獼猴搶食，需注意哪些事項，並提醒食物不外露，每年新生訓練也都宣導獼猴習性、相關知識，教學生因應之道，學校人員也定時巡邏。

國家自然公園管理處則呼籲民眾勿餵食獼猴，近期研究顯示減少餵食下，壽山猴子數量已降至千隻以下，且餵食是觸法行為，將依違反「高雄市野生動物保育自治條例」處5千至1萬元罰鍰，另有檢舉獎勵制度，經主管機關查證屬實並處以罰鍰者，檢舉者可有罰鍰金額20%獎勵金。

獼猴大鬧教室之後，叼走一個漢堡。圖／取自Threads網友@kying0409
獼猴大鬧教室之後，叼走一個漢堡。圖／取自Threads網友@kying0409
學生拍下猴子吃完漢堡殘骸。圖／取自Threads網友@kying0409
學生拍下猴子吃完漢堡殘骸。圖／取自Threads網友@kying0409
中山大學又有獼猴闖進教室找東西吃。圖／取自Threads網友@kying0409
中山大學又有獼猴闖進教室找東西吃。圖／取自Threads網友@kying0409

中山大學 學長 教室 校園安全 猴子

延伸閱讀

QS世界大學學科排名出爐 中山大學醫科等20學科入榜

漢堡是垃圾食物？網友驚嘆「誤會20年」：實測結果顛覆三觀

比早餐店漢堡還便宜！漢堡王「雙堡超值組」只要99元 狂嗑「10塊雞塊+中薯」也免百元

特別的啦啦隊！台東獼猴蹲坐橋梁觀看馬拉松「超淡定」

相關新聞

早八課上一半…「大學長」獼猴闖入亂翻搶走漢堡！學生嘆：中山人日常

高雄中山大學繼猴子上微積分暴紅，今天又有獼猴闖教室上微分方程，讓學生哭笑不得「猴學長真好學」，猴子衝著食物而來，一進教室...

私校第一！靜宜大學「最國際化大學」評比受肯定

靜宜大學再傳捷報！在教育部及公信力雜誌、媒體評選中屢屢脫穎而出，榮獲大專校院職涯輔導全國第一「金等獎」、「企業最愛大學生...

校園諮商新空間 政大「道南分館」揭幕

隨著大學生心理健康議題日益受到關注，政治大學17日正式揭幕身心健康中心「道南分館」，進一步強化校園心理健康支持系統。政大...

文科生擺脫邊緣化危機 高師大策辦人文FUN遊玩AI

台灣掀起AI風潮，許多嚮往文科高中生對未來感到前途茫茫，深怕人文學科不好找出路，國立高雄師範大學文學院為此舉辦「人文FU...

台師大6學科躋身QS全球百大 「教育」排24名最佳

台師大今天表示，根據英國QS機構最新世界大學學科排名，台師大有9個學科進入全球前200名，其中6個學科更擠進全球前百名內...

大花紫薇可入藥 大葉研究生證實花朵能抗氧化、當美妝原料

大花紫薇是台灣中南部常見行道樹，國內已有樹皮、樹葉可作藥用的研究，大葉大學藥用植物與食品保健學系大四生郁蓁翻閱文獻時，發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。