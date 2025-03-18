早八課上一半…「大學長」獼猴闖入亂翻搶走漢堡！學生嘆：中山人日常

高雄中山大學繼猴子上微積分暴紅，今天又有獼猴闖教室上微分方程，讓學生哭笑不得「猴學長真好學」，猴子衝著食物而來，一進教室東翻西找，還張嘴露牙凶狠吼人，雖然多數學生表現淡定，但猴子頻繁騷擾，學生直問「真的沒辦法完全杜絕猴子闖進校園嗎？」

今天中午學生在社群平台Threads上傳獼猴闖教室影片，並貼文說「早八上到快睡著，大學長衝進來說他肚子餓了，整個都醒了」，只見猴子進入教室動作迅速跳上桌子，先是對學生呲牙裂嘴，不停搖晃桌子示威，隨即又跳下椅子在學生背包東翻西找，如入無人之境。

影片曝光，掀起網友熱議，直呼「學長好派」、「流氓耶」、「霸道學長」、「大囂張了吧」、「熟門熟路」，也有網友留言表示「早八欸，我早八都起不來我才是猴子」，對猴子闖微分方程教室網友直呼「猴塞雷」。

猴子到教室覓食，網友紛紛留言「學長來收保護費」、「可見早餐有多重要」，猴子大鬧教室後叼走一個漢堡，讓不少學生直說「中山人的日常」。

有網友覺得這算校園安全隱憂，校方應該要有實質作為，確保學生在校園的安全跟受教權益，「真的沒辦法完全杜絕猴子闖進校園嗎？」連外國人都說「已經有名到連我都知道台灣有猴子的大學就是中山」。

中山大學表示，平時都有跟學生宣導如何因應獼猴搶食，需注意哪些事項，並提醒食物不外露，每年新生訓練也都宣導獼猴習性、相關知識，教學生因應之道，學校人員也定時巡邏。

國家自然公園管理處則呼籲民眾勿餵食獼猴，近期研究顯示減少餵食下，壽山猴子數量已降至千隻以下，且餵食是觸法行為，將依違反「高雄市野生動物保育自治條例」處5千至1萬元罰鍰，另有檢舉獎勵制度，經主管機關查證屬實並處以罰鍰者，檢舉者可有罰鍰金額20%獎勵金。