私校第一！靜宜大學「最國際化大學」評比受肯定

靜宜大學再傳捷報！在教育部及公信力雜誌、媒體評選中屢屢脫穎而出，榮獲大專校院職涯輔導全國第一「金等獎」、「企業最愛大學生」、「資訊科技領域前10強」等殊榮，辦學成效備受肯定！日前更榮獲「Cheers」「2025全台最國際化大學」私立大學第一名的肯定！

靜宜校長林思伶指出，該校由美國主顧修女會所創立，「國際化」是學校的DNA，不僅擁有最豐沛的國際資源，也首創「411出國遊留學」等制度；同時結合教育部相關計畫，培養學生國際移動力及就業即戰力。

天下Cheers雜誌《2025最佳大學指南》，依每所大學歷年的「雙聯學制學校數」、「姐妹校數」及「學術交流件數」等三項指標，評選出「全台最國際化大學」；靜宜大學以亮眼成績，位居台大、政大及成大之後，榮獲全台第四、私校第一的殊榮！

林思伶表示，靜宜近年來規劃很多創新與改變，培育具國際觀、專業就業力及利他思維的AI世代人才。校方在影響大學學習的「關鍵第一年」，提供學生出國學習及見習的機會，能拓展與產業連結；在場域體驗中找到學習動機，建立目標與求學的方向。

靜宜全球姐妹校達500多所，也是ISEP國際學生交換計畫，在台唯一會員學校，學生可到全球800多所海外學校遊留學；透過ISEP出國成為交換生，僅需繳交靜宜學雜費及住宿費，除生活費外，不需再額外付費！

靜宜大學從學生大一到大四都規劃有不同的活動資源，並給予國際移動力的學習地圖；學生可透過「411出國遊留學制度」，在大學四年有一次見習及學習、一次實習或國際就業的體驗。靜宜同時啟動國際教育三重奏，與各國知名企業進行海外實習、產學合作，並推動移地教學及地方創生等，能前往世界各國體驗學習，成為跨國創新人才！

靜宜大學國際學院並榮獲教育部評選為大專校院學生雙語化學習計畫「領域型重點培育計畫」，並率先國家2030雙語政策，推動全英語教學、營造優質雙語學習環境。靜宜校方積極推動「雙聯學制」，同時透過「寰宇學習、國際移動」等規劃，以個案教學、互動式學習等，推動與各國姊妹校合作組成跨文化團隊，增強學生的商務理論及實踐能力。