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校園諮商新空間 政大「道南分館」揭幕

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
政大身心健康中心「道南分館」揭幕儀式上，校長李蔡彥（右三）表示，心理健康與學習表現息息相關，也是校園和師長一直關注的重點。圖／政大提供
政大身心健康中心「道南分館」揭幕儀式上，校長李蔡彥（右三）表示，心理健康與學習表現息息相關，也是校園和師長一直關注的重點。圖／政大提供

隨著大學生心理健康議題日益受到關注，政治大學17日正式揭幕身心健康中心「道南分館」，進一步強化校園心理健康支持系統。政大表示，「道南分館」座落於道南新村27號，小巧空間提供專業心理諮商，期望為學生打造安心、溫暖的心理照護場域。

政大身心健康中心「道南分館」揭幕儀式上，校長李蔡彥表示，心理健康與學習表現息息相關，也是校園和師長一直關注的重點，這次計畫的推動不僅要感謝校友們的慷慨捐助，還仰賴教育學院與心理系的支持，除展現照顧學生的決心外，更承擔高教責任。

政大指出，自112年起推動「長期守護校園心理健康計畫」，由副校長蔡維奇主導，投入8年、總經費2000萬元。隨著諮商需求增加，原本的辦公與諮商空間已不敷使用，因此在李蔡彥與學務長蔡炎龍的支持下，將道南分館納入計畫，並獲得EMBA校友會捐贈輔導人力經費，以及教育部提供100萬元修繕補助，讓計畫順利推動。

「道南分館」是兩層樓的獨棟建築，一樓為辦公室、二樓為3間諮商室。3間風格都不同，每間諮商室都有對外窗、完善的隔音與舒適的空間，帶給人安心、溫暖的感受；不同的空間規劃，因應學生的需求，提供個別諮商與表達性藝術治療等服務。

此外，「長期守護校園心理健康計畫」募得款項，除增聘服務本地生的專業心理師外，另增聘2名針對外籍生的諮商心理師；目前已有一位外語心理師進駐分館，幫助外籍同學儘速適應異國生活與學習，讓專業服務量能更加充足。學生會會長林祐也表示，目前政大已達學生輔導法最新標準，但仍期盼能朝1比800的理想目標努力。

教育部學生事務及特殊教育司副司長許嘉倩指出，當前大學生的心理議題趨於複雜，學生面臨來自社群媒體與高壓環境的挑戰，教育部已啟動駐校精神科醫師補助計畫，並透過修正學生輔導法，提供更充裕的資源協助各校推動心理健康計畫。

政大 教育部 校園

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