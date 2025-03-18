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文科生擺脫邊緣化危機 高師大策辦人文FUN遊玩AI

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高師大文學院長李翠玉院指出在AI時代人文學科的價值益顯重要。圖／高師大提供
高師大文學院長李翠玉院指出在AI時代人文學科的價值益顯重要。圖／高師大提供

台灣掀起AI風潮，許多嚮往文科高中生對未來感到前途茫茫，深怕人文學科不好找出路，國立高雄師範大學文學院為此舉辦「人文FUN遊一日大學生體驗活動」，邀請40多位高中生親身體驗國文、英語與地理系結合AI應用，讓文科生減少困惑，看到未來無限可能。

跨領域學習已成AI科技發展不可缺的一環，這次高師大文學院邀高中生體驗人文遇上AI激出火花，包括國文系散文與詩作藝術，英語系西洋文學，或地理系UAV無人機與地理資訊技術，都能透過AI翻轉傳統體驗科技賦能人文學科新視野。

教務長楊巧玲指出，AI人工智慧浪潮席捲全球，人文社科學院努力擺脫邊緣化，高師大文學院強調AI與人文學科的雙向賦能，因此積極推動AI語言學習媒體、人文創新數位協作及科技輔助的地理資訊應用，把AI變成強大的助力。

楊巧玲認為，文科生勇敢追尋興趣，也要順應潮流開啟新的學習道路，把AI視為是輔助的工具，結合所學培養跨領域思維與國際競爭力，充分讓人文素養與AI應用結合，這是文學院學生當下重要的課題和新契機。

文學院長李翠玉強調，AI時代人文學科的價值更加凸顯重要性，攸關AI轉化或普及都需要人文學科的詮釋與輸出，也因此擁有社會人文背景的人才更具競爭力，這次活動不僅展現文學院學科特色，更讓高中生看到AI在文科領域的應用潛力，將精進創新跨域學習模式，培育更多優秀人才，期盼更多學子共同探索AI與人文融合的新時代。

高中生在地理系學長教導下體驗創新的無人機操作課程。圖／高師大提供
高中生在地理系學長教導下體驗創新的無人機操作課程。圖／高師大提供
高師大教務長楊巧玲（左一）、文學院長李翠玉（左三）與高中生合影。圖／高師大提供
高師大教務長楊巧玲（左一）、文學院長李翠玉（左三）與高中生合影。圖／高師大提供
高師大國文系主任姜龍翔介紹課程結合AI特色與發展方向。圖／高師大提供
高師大國文系主任姜龍翔介紹課程結合AI特色與發展方向。圖／高師大提供

文學 競爭力 英語

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