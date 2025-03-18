台師大6學科躋身QS全球百大 「教育」排24名最佳

台師大今天表示，根據英國QS機構最新世界大學學科排名，台師大有9個學科進入全球前200名，其中6個學科更擠進全球前百名內，以「教育」學科排名24表現最佳。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，英國高等教育調查機構（QS）近日公布2025世界大學學科排名，針對來自100個國家、地區的逾1700所大學進行評比，共涵蓋55個學科，比往年擴大評比範圍。

台師大共有9個學科進入全球前200名，其中6個學科更在全球前百名內，在全台大學中排名第2，僅次於台大；台師大以「教育」學科排名24表現最佳，其次是「語言學」第90名、「現代語言」第93名、「圖書與資訊管理」、「石油工程」、「古典與古代史」都介於51至100名間。

台師大校長吳正己指出，排名可作為學科發展及改進的參考，能在QS學科排名中取得亮眼成績，歸因於學校在學術研究、國際合作及產學連結的持續努力。

QS學科排名的評比標準包括學術聲譽、雇主聲譽、論文影響力等，吳正己提到，師生透過提升研究質量、擴大國際學術合作與加強產業鏈結，使各學科的國際能見度與影響力不斷提升，未來將持續推動學科發展，深化國際交流合作，拓展學術影響力，朝全球頂尖大學邁進。