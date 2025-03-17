大花紫薇可入藥 大葉研究生證實花朵能抗氧化、當美妝原料

大花紫薇是台灣中南部常見行道樹，國內已有樹皮、樹葉可作藥用的研究，大葉大學藥用植物與食品保健學系大四生郁蓁翻閱文獻時，發現沒人研究大花紫薇花朵的功效，於是投入研究1年，證實具天然抗氧化潛力，未來可發展為美妝原料。

郁蓁是大葉校內研究大花紫薇花朵實用特性的第一人，寫成專題，獲錄取中興大學循環經濟研究院植物保健學程、台灣海洋大學食品科學系、嘉義大學農學院植物醫學系的研士班。

大葉大學種有不少大花紫薇，每年5月到9月開花，郁蓁欣賞大花紫薇的美麗花朵，想進一步了解，查閱資料得知大花紫薇是藥用植物，樹皮和樹葉具有抗發炎、降血糖的特性，關於花瓣的研究很少，因此興起研究念頭，想知道花朵除了觀賞之外有無其它用途。

郁蓁經過一年研究，使用水當溶劑萃取花朵汁液，接著濃縮、分離，嘗試不同濃度的機能驗證，找最適當配方，證實大花紫薇具天然抗氧化成分，有美妝原料的應用潛力。

他感謝藥用植物與食品保健學系教授吳建一指導，從美妝研究視角切入，也讓他對農廢再利用與永續議題有更多想法，生技不只是應用於保健，還能開發不同材料獲得新價值，他期許未來更上層樓，透過生物技術使大自然生生不息。