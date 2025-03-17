推動中醫藥產業發展 嘉市與國家中醫藥研究所簽訂備忘錄

嘉義市政府今天下午與衛福部國家中醫藥研究所在市府簽訂合作備忘錄，市長黃敏惠表示，嘉義市位於北回歸線、阿里山山腳下，鄰近種植中草藥的農業大縣嘉義縣和雲林縣，以及中藥廠密度最高的台南市，具有天時地利人和條件。中醫藥研究所所長蘇奕彰表示，未來將與市府透過設立研究基地、中藥農產業鏈、預防醫學保健及人才培養等4項合作，共同推動國家中醫藥產業發展。

在新冠肺炎疫情期間，中醫藥研究所所長蘇奕彰帶著領國家中醫藥研究所結合臨床及基礎研究，成功研發「台灣清冠一號」，讓曾經沒落的中醫藥產業重新被國人重視，也大幅提升台灣在世界中醫藥界的能見度。

今天下午2點由市長黃敏惠率領市府團隊與國家中醫藥研究所所長蘇奕彰帶領團隊共同簽訂備忘錄，並由國立嘉義大學校長林翰謙、嘉義市中醫師公會理事長陳三元、台灣中藥臨床學會理事長蘇超麒等產官學及立委王美惠、議員黃露慧、陳家平等各界代表一同見證下完成簽約儀式。

黃敏惠表示，在人才上，嘉義市醫療資源密度全國第一，是鄰近縣市醫療就醫的中心，同時擁有產業服務等優勢；在研究上，國立嘉義大學是農業起家，有深厚的農學與中草藥研究基礎跟鄰近醫院均有良好密切的合作關係，善盡地域型大學的社會責任，已成立醫學院籌備處，並設立中醫藥產業創新發展中心，先於去年串連國家中醫藥研究所的醫研能量簽訂合作備忘錄。

蘇奕彰表示，國家中醫藥研究所將與嘉義市政府透過4項合作，共同推動國家中醫藥產業發展，包括協助在嘉義市設立基地，推展嘉義地區之中草藥種植與中醫藥研究發展，結合雲嘉南的中草藥農業、生技製藥產業與中西醫療體系，推動中醫藥產業鏈整合；推動中醫藥在健康管理、預防醫學及養生保健、醫療照護領域的應用與發展；發展中醫藥產業鏈相關人才與團隊培養之合作。