表揚國家講座教授 學者籲延攬海外人才

「盼以預算促進學術研究、促進人才培育，延攬海外優秀人才！」總統賴清德、行政院長卓榮泰17日聯袂出席教育部學術頒獎典禮，表揚27位國內優秀學者。賴清德強調，將以970億預算持續促進學術發展；卓榮泰則說，盼百億海外圓夢基金協助更多青年投入學術研究。獲獎學者邱煌仁則呼籲政府延攬海外人才。

教育部17日舉辦國家講座主持人、國家產學大師與學術獎頒獎典禮，今年共有27位獲獎者，其中講座主持人8位、產學大師2位與學術獎17位。國家講座有台大李怡庭教授、台大陳聖賢教授、台大林麗瓊教授、陽交大賴明治教授、台大楊志新教授、成大蔡明祺教授、台大陳文章教授、陽交大黃金維教授等人獲獎，其中李怡庭、賴明治、楊志新與陳文章等4人是第二次獲獎，為終生榮譽之國家講座主持人。

圓夢基金投入研究

教育部長鄭英耀表示，台灣天然資源有限，如何讓世界上看到台灣人才的貢獻，學術與技術發展將成為在國際競爭優勢，學術研究對於未來台灣產業加速全球布局很重要。

「看到台灣教育巨擘很開心！」行政院長卓榮泰笑說，他擔任公職30多年，與很多專業領域研究者，感受到學術研究對於社會、產業與人民有無比大的能量。他也希望相關研究能配合「百億海外圓夢計畫」，讓更多青年學子追尋夢想。他透露說，計畫目前已經超過2600人申請，非常踴躍。

更多女性加入STEM

「致力於社會更美好的人都是英雄，」總統賴清德盛讚說，尤其這些學者在研究領域長期投入取得非凡成就，努力與付出令人欽佩。講座主持人還跨校開設課程，吸引更多學子投入學術研究，產學大師獎則在產學合作上努力甚深，而學術獎獲獎者在各自領域的鑽研，讓他很感動，政府會持續投入強化學術研究量能的政策。

賴清德表示，政府已經推動，「高教深耕計畫」，2023到2027年將投入970億元，推動研究發展、產學合作等計畫，提升台灣學術研究能力，並投資技職教育發展。國家講座主持人得獎者、研究半導體與奈米材料的台大物理系講座教授林麗瓊則說，希望未來能有更多女性投入STEM（科學）領域，讓學術研究環境更加包容與具有啟發性。

國外人才要留台灣

台科大電子工程系教授邱煌仁因為高功率密度電能轉換技術、太陽能換流器等領域的研究，獲得產學大師獎。他表示，學術研究是底氣，產學合作是方案，最重要的目的始終是人才培育，他期待未來能有更多產學合作，協助企業進行前瞻性產業佈局，另外也要強化引入優秀國際人才，不只讓他們獲得學位，更重要是留在台灣的產業。

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