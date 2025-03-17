二度獲得國家講座主持人 台大校長陳文章分享如何當校長兼顧教學研究

教育部今日舉行第28屆國家講座、第7屆國家產學大師獎暨第68屆學術獎頒獎典禮，由賴清德總統及行政院長卓榮泰親自頒獎。賴清德致詞時表示，高等教育的多元創新是國家進步的關鍵，政府將持續提供支持，打造優質學術與產業合作環境。台大物理系教授林麗瓊強調，國家講座不僅是個人榮譽，更是對台灣學研環境的肯定，期盼青年學子投入研究，培養國際競爭力。

教育部今頒發8位國家講座主持人、2位國家產學大師獎及17位學術獎得獎人，教育部長鄭英耀表示，自己也來自大學，得獎者的學術成就是他師法的對象。台灣天然資源有限，獲獎人就是高等教育發展的推手，讓世界看到台灣的貢獻，更是產業升級的關鍵。

賴清德總統致詞時說，任何致力於讓社會變得更美好的人都是英雄，高等教育的多元創新是促進國家進步和社會繁榮的最大動力，這也仰賴產官學研跨領域、跨世代人才的參與和交流。政府會做高等教育發展的後盾，協助大學追求國際一流發展，未來持續建構良好的學術研究、教學和產學合作環境。

國家講座主持人、台灣大學物理學系講座教授林麗瓊談到，國家講座不僅是對個人努力、更是對台灣整體學研環境的肯定，這2、30年來乘著台灣整體經濟的快速發展，學研環境大幅提升，讓學者可以充分發揮所學，在世界的學術舞台讓台灣被看見。

林麗瓊希望帶給青年學子願意投入學術研究的熱情，鼓勵他們在年輕時好好打下紮實的學術專業，也去探索、挑戰甚至解決重要議題，為台灣創造更好的未來。同時，盼青年學子能夠有多元文化的視野，培養出跨文化能力、涵養，將來在國際上成為具有競爭力的棟樑。

台大校長陳文章本次二度獲得國家講座主持人，他在會前受訪時分享，當校長的同時要兼顧教學、研究，並不是一件容易的事情，不過他在20幾年的學術生涯中建立很好的團隊，除了每周固定的實驗室會議，也與國際合作產出研究成果。而作為校長，他認為自己在教學、研究、服務上都要做典範，才能夠帶領學校前進，因此在研究上會對自己有所要求。

「國家講座主持人」是教育部最高學術暨教學獎項，教育部提供每位主持人3年合計600萬元的獎助經費，可供開設跨校選修課程、辦理全國巡迴講座，宣揚其研究及教學成果。「國家產學大師獎」累計19人獲獎，每人獲頒獎金90萬元。「學術獎」是我國歷史最悠久的學術獎項，累計504人獲獎，每人獲頒獎金90萬元。