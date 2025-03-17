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總統賴清德頒獎表揚 國家講座主持人、國家產學大師獎暨學術獎

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
賴清德總統（中）、行政院長卓榮泰（左四）與教育部長鄭英耀（右三），下午出席教育部第 28 屆國家講座主持人、第 7 屆國家產學大師獎暨第 68 屆學術獎頒獎典禮，由賴清德總統及行政院卓榮泰院長擔任頒獎人，展現對獲獎人至高崇敬之意，頒獎後一同合影。記者黃義書／攝影
賴清德總統（中）、行政院長卓榮泰（左四）與教育部長鄭英耀（右三），下午出席教育部第 28 屆國家講座主持人、第 7 屆國家產學大師獎暨第 68 屆學術獎頒獎典禮，由賴清德總統及行政院卓榮泰院長擔任頒獎人，展現對獲獎人至高崇敬之意，頒獎後一同合影。記者黃義書／攝影

賴清德總統、行政院卓榮泰與教育部長鄭英耀，下午出席教育部第28屆國家講座主持人、第7屆國家產學大師獎暨第68屆學術獎頒獎典禮，由賴清德總統及行政院卓榮泰院長擔任頒獎人，展現對獲獎人至高崇敬之意。

行政院卓榮泰先頒發17位學術獎得獎人的獎項，隨後，賴清德總統頒發8位國家講座主持人獎及2位國家產學大師獎。鼓勵其學術發展及獎勵產學實務研發合作，提高教學與研究水準並促進大學發展特色與鏈結產業，同時肯定得獎人對我國學術及產學的貢獻，並表達政府對高教、技職人才培育的重視。

賴清德總統下午出席教育部第 28 屆國家講座主持人、第 7 屆國家產學大師獎暨第 68 屆學術獎頒獎典禮，代表頒獎表揚。展現對獲獎人至高崇敬之意。圖為賴清德（左）頒獎表揚第二二次榮獲國家講座主持人獎的台大講座教授陳文章（右），陳文章在賴總統的示意下舉起獎座開心合影。記者黃義書／攝影
賴清德總統下午出席教育部第 28 屆國家講座主持人、第 7 屆國家產學大師獎暨第 68 屆學術獎頒獎典禮，代表頒獎表揚。展現對獲獎人至高崇敬之意。圖為賴清德（左）頒獎表揚第二二次榮獲國家講座主持人獎的台大講座教授陳文章（右），陳文章在賴總統的示意下舉起獎座開心合影。記者黃義書／攝影
賴清德總統下午出席教育部第 28 屆國家講座主持人、第 7 屆國家產學大師獎暨第 68 屆學術獎頒獎典禮，代表頒獎表揚。展現對獲獎人至高崇敬之意。記者黃義書／攝影
賴清德總統下午出席教育部第 28 屆國家講座主持人、第 7 屆國家產學大師獎暨第 68 屆學術獎頒獎典禮，代表頒獎表揚。展現對獲獎人至高崇敬之意。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰，下午出席教育部第 28 屆國家講座主持人、第 7 屆國家產學大師獎暨第 68 屆學術獎頒獎典禮，並與賴清德總統擔任頒獎人，展現對獲獎人至高崇敬之意。圖為卓榮泰（左）頒獎表揚榮獲學術獎的中研院語言研究所研究員齊莉莎（右）。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰，下午出席教育部第 28 屆國家講座主持人、第 7 屆國家產學大師獎暨第 68 屆學術獎頒獎典禮，並與賴清德總統擔任頒獎人，展現對獲獎人至高崇敬之意。圖為卓榮泰（左）頒獎表揚榮獲學術獎的中研院語言研究所研究員齊莉莎（右）。記者黃義書／攝影

卓榮泰 行政院 賴清德

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