護理人才短缺危機 弘光論壇產官學共商新解方

因應醫療護理人力缺，弘光科大舉辦「2025台灣護理論壇─護理創新、健康永續」，邀產官學界齊聚，討論護理人力政策、人才培育及跨域創新，打造友善職場、提升照護品質。

弘光科技大學3月舉辦「2025台灣護理論壇─護理創新、健康永續」，來自中部地區30餘家醫院及護理院校主管共同參與支持「健康台灣政策、護理創新」聯合串聯儀式。弘光科大今天透過新聞稿分享論壇狀況。

弘光科大校長蘇弘毅致詞時強調，護理專業是醫療體系不可或缺的支柱，當前人力困境需從政策、臨床到教育層面多管齊下，才能有效突破。他呼籲產官學共同合作，凝聚共識、找出解方，為護理人員打造更友善的職場環境。

衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳在專題演講中討論「健康台灣政策與護理人力政策」，她說，醫院8成護理師需要輪班，年輕世代重視生活品質及休假旅遊，導致醫院護理人員流失率逐年上升。衛福部積極推動12項護理人力整備政策，包含彈性排班試辦、夜班獎勵金、護病比獎勵等，強化護理友善執業環境與人力留任。

弘光科大護理學院院長蔡秀敏主持「人才培育、跨域創新」論壇，與多名護理界領導者研討當前困境與建言。會中表示，未來護理教育應結合AI與科技應用，培育具備跨域能力的新世代護理人才，翻轉護理專業價值，實現「護理創新、健康永續」願景。

論壇最後由與會政府官員與學者專家進行綜合座談，齊心探討台灣護理政策與未來發展方向，攜手引領護理專業邁向新時代。