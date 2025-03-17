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淨零碳排先驅 台大校長陳文章二度獲選國家講座

中央社／ 台北17日電
台大校長陳文章（左）。圖為陳文章參觀台大杜鵑花節的學系博覽會，與學生互動。圖／台大提供
台大校長陳文章（左）。圖為陳文章參觀台大杜鵑花節的學系博覽會，與學生互動。圖／台大提供

台大校長陳文章將電子與光電高分子材料導入可循環利用的生質材料，開啟綠色永續材料的新篇章，成為淨零碳排的先驅，第二度獲選教育部國家講座主持人。

教育部今天舉行第28屆國家講座主持人、第7屆國家產學大師獎暨第68屆學術獎頒獎典禮，共有8名國家講座主持人、2名國家產學大師獎、17名學術獎得獎人，總統賴清德、行政院長卓榮泰、教育部長鄭英耀等人出席。

台灣大學校長、講座教授陳文章將電子與光電高分子材料，導入可循環利用的生質材料，應用發展高附加價值的電子工業元件，開啟綠色永續材料的新篇章，成為淨零碳排的先驅，這次第二度獲選國家講座主持人，也成為終身榮譽國家講座主持人。

身為台大校長還要兼顧教學、研究、服務，陳文章坦言，不是件容易的事，但他在學術生涯耕耘20多年，已建立很好的團隊，每週都會固定和實驗室開會，同時也和國際合作，彌補各面向的不足；他也希望自己身為校長，在教學、研究、服務都能成為典範，這樣才能帶領學校前進。

同樣是第二度獲選國家講座主持人的台灣大學附設醫院癌醫中心分院院長楊志新，也成為終身榮譽國家講座主持人。

楊志新近30年來致力於癌症新治療和新藥物研發、肺癌精準標靶治療、免疫治療與抗藥性研究等，開創國內癌症醫療的新的里程碑，更建立肺癌治療的世界頂尖團隊，並於2022年獲得世界肺癌研究學會頒發「Paul A. Bunn科學貢獻獎」，是台灣首名獲此殊榮的學者。

台大醫院有不解之緣的楊志新，是在台大醫院出生，就讀建國中學時曾生一場大病，在台大醫院住院兩個月，受到醫護悉心照料，讓原本想念理工科的他因而轉變志向，後來考取台大醫學系。

楊志新提到，在自己念醫科的年代，內科已不是那麼熱門，但他還是依自己興趣去選擇，之後更選擇腫瘤內科這個當時還相當荒蕪的領域，但他認為這是很好的機會，當研究有所突破時很容易被看見；他也鼓勵後進勇於選擇更有挑戰性的領域，並期許自己能成為不可或缺的人才。

台大醫院 材料 肺癌 陳文章

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