中科院將與3國立大學合作 加速民雄無人機園區發展

中科院今天指出，為整合產學研能量，加速「民雄航太暨無人機產業園區」發展，中科院將與台大、雲科大、虎科大3校於19日簽署「聯盟合作暨備忘錄」，共同推動科研計畫，增進無人機技術創新發展，強化台灣無人機產業的世界競爭力。

中科院表示，將與國立台灣大學、國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學等3校，於19日共同簽署「聯盟合作暨備忘錄」，攜手合作未來園區的人才培育、營運管理、科學研究、醫療、氫能技術的發展，以及數位孿生與人工智慧技術導入無人機產業等議題，共創多贏目標。

配合國家無人機產業發展政策，行政院於民國113年8月核定「嘉義民雄航太暨無人機產業園區」開發預算。中科院指出，這次透過與3校策略聯盟開始，陸續和學研及產業等各界合作，期望完整建構研發、製造及測試驗證的無人機產學研合作生態系。

中科院表示，這次簽署的3校聯盟合作暨備忘錄，不僅是投入無人機產業發展上的重要里程碑，共同推動相關科研計畫，達成更多產學研合作成果，增進無人機技術創新發展的迭代速度，強化台灣無人機產業的世界競爭力，進一步成為未來產業發展的人才庫，也能達成人才培育、產業需求及促進地方經濟發展的「學用合一」效果。

中科院指出，無人機是台灣建構不對稱戰力的重點項目之一，根據俄烏戰爭經驗，無人機消耗性高，必須具備自主生產的能力；因此中科院建立民雄園區不僅能讓民間廠商能夠在此擴廠，更能提供ODM（原廠委託設計代工）到OEM（代工生產）的豐富經驗，有效建構軍民整合量能。

中科院期望，未來再加上國內學研單位所帶來充沛的學術實力及人才，必能將研發成果實際運用到國防產業，共同打造無人機技術發展的新時代。