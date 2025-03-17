遲到10分鐘繳500元！大學生曝班導訂罰則 網傻眼：連勞基法都不允許

只有亞洲人看重學歷？一名網友在Dcard發布貼文表示常聽到大家嘴上掛著「洗學歷」，然而「洗」字會給人一種為了高學歷才念書的感覺，好奇問歐美國家也是如此嗎？就有網友回覆「大部分都是為了真的有興趣研究吧，他們研究所超貴也不是必須」。

2025-03-17 14:33