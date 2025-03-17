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遲到10分鐘繳500元！大學生曝班導訂罰則 網傻眼：連勞基法都不允許

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女大生爆料，班導為了避免學生遲到，竟設下罰款500元的規定。 示意圖／ingimage
一名女大生爆料，班導為了避免學生遲到，竟設下罰款500元的規定。 示意圖／ingimage

遲到罰500元！一名女網友在Dcard爆料，一間大學老師為防止學生遲到，訂下超過約定時間10分鐘就要付500元的規定，作為請全班同學吃喝的基金。只是學生並不買單，雖理解老師本意是希望大家準時，但認為用賠錢的方式是治標不治本。

原PO透露班導為讓大家比賽不遲到，宣布舉凡超過集合時間10分鐘就要付500元，一旦產生費用會請同學幫忙收，擇日請全班喝飲料或其他。原PO可以理解比賽的重要與應該負的責任，但解決方法居然是這樣，她坦言「罰一次好重，我們只是大學生，我們沒有那麼多錢」，而且認為這種做法非常幼稚。

貼文下方不少網友也傻眼，「絕對不合理！別說500了，罰5塊都是不合理的」、「妳確定妳在讀大學？這什麼國中生規定」、「要知道連勞基法都不允許遲到罰錢了」、「上學繳學費，遲到還要交錢是不是搞錯了什麼」、「遲到是自己的事罰什麼錢啊？為何要請別人喝飲料，真的太莫名其妙了吧」。

也有人建議「如果老師堅持這麼做就去跟學校反映」、「跟學生會或是學務處、教育部等相關單位求助，照理來說這樣不合理」、「不用理他，他沒這個權力，可以直接檢舉了，完全不適任的教師」、「把證據留好去教育局申訴，然後通報各大媒體」、「讓他扣，然後申訴，讓他學習一下勞基法再申請調解要回錢」。

勞基法 大學生 教師

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