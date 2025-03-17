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「洗學歷」亞洲獨有？他質疑為工作而念 歐美「難洗」關鍵曝

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出亞洲人愛「洗學歷」，好奇歐美人是否也有相同文化。 示意圖／ingimage
一名網友指出亞洲人愛「洗學歷」，好奇歐美人是否也有相同文化。 示意圖／ingimage

只有亞洲人看重學歷？一名網友在Dcard發布貼文表示常聽到大家嘴上掛著「洗學歷」，然而「洗」字會給人一種為了高學歷才念書的感覺，好奇問歐美國家也是如此嗎？就有網友回覆「大部分都是為了真的有興趣研究吧，他們研究所超貴也不是必須」。

原PO表示常看到網路上有人用「洗」來詮釋念到好碩班，不免給人一種不知道自己喜歡什麼，只是為了「工作」、「標籤」而念的感覺，因此好奇歐美國家的學生是否也這樣看待碩班、甚至博班，還是他們攻讀是真的為了學術研究。

貼文下方有專業網友回覆，「美國的話，是真的要鑽研才會去讀的，那個學費貴得嚇死，而且有些科系還很看經歷希望你有工作經驗」、「美國一堆人沒讀大學，更別提碩博班了」、「歐洲人比較願意去做自己想做的事情，或是從事自己有興趣的領域」、「我的外國老師都說，學歷不是問題，叫我找出自己擅長的技能，專精它就會很有用」。

也有網友吐槽台灣現況，「台灣現在從大學學歷慢慢開始越來越多要求碩士，然後做著請國高中畢業都能做的工作」、「台灣就相反，多數人念電資醫牙，考台清交成碩士都是想要未來薪水高，主要是為了賺錢而念」、「台灣很多連大學都在洗學歷吧。甚至是混學歷，看看某些上課的情況就知道了」、「台灣人力就業、招聘環境太看重標籤」。

研究所 碩士

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