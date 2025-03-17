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提高選修課程人數門檻 世新學生至教育部表達訴求

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
世新提高選修課程人數門檻，引發許多師生不滿，今天許多學生至教育部表達訴求，立委范雲到場聲援，希望教育部出面遏止校方依市場機制辦學的亂象。記者潘俊宏／攝影
世新提高選修課程人數門檻，引發許多師生不滿，今天許多學生至教育部表達訴求，立委范雲到場聲援，希望教育部出面遏止校方依市場機制辦學的亂象。記者潘俊宏／攝影

世新大學自113學年度起選課未經明文規定與事先告知，選修課程如果不滿30人選就無法開課，導致許多課程開不成而致學生權益受損。世新學生今天在高教工會與立委范雲陪同下到教育部陳情，盼能出面解決學校在市場機制下的亂象。

許多世新大學學生紛紛出面控訴學校的作法粗糙且嚴重損害學生受教權。世新大學新聞系學生蔡同學指出，學校此政策未明文公告於開課簡章，而是透過內部通知執行，使校方能夠依其利益任意更改喊價，校方更以「市場機制」為由，迫使學生妥協於熱門課程與能開課程選項，更發生讓學生自己拉人來選課來湊人數的亂象。世新中文系學生黃同學也對學校開課人數的規定在一年內數度更改表達不滿。

范雲表示，世新30人才開課的規定相較國內公私立大學都明顯偏高很多，現在學生連署破千才是學意。希望教育部能出面遏止平息師生的反彈。

世新提高選修課程人數門檻，引發許多師生不滿，今天許多學生至教育部表達訴求，希望教育部出面遏止校方依市場機制辦學的亂象。記者潘俊宏／攝影
世新提高選修課程人數門檻，引發許多師生不滿，今天許多學生至教育部表達訴求，希望教育部出面遏止校方依市場機制辦學的亂象。記者潘俊宏／攝影
世新提高選修課程人數門檻，引發許多師生不滿，今天許多學生至教育部表達訴求，希望教育部出面遏止校方依市場機制辦學的亂象。記者潘俊宏／攝影
世新提高選修課程人數門檻，引發許多師生不滿，今天許多學生至教育部表達訴求，希望教育部出面遏止校方依市場機制辦學的亂象。記者潘俊宏／攝影

世新大學 教育部 范雲

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